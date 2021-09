Colégio abre 50 vagas para profisisonais da Educação - Divulgação

Colégio abre 50 vagas para profisisonais da EducaçãoDivulgação

Publicado 30/09/2021 15:28 | Atualizado 30/09/2021 15:37

Rio - Em meio à pandemia, quando professores perderam seus empregos em função do fechamento de instituições de ensino privadas, uma boa notícia para educadores. O Colégio Matriz, do Grupo Raiz Educação, está contratando profissionais de Educação, para o Ensino Fundamental. Ao todo são 50 vagas, disponíveis para quatro unidades, localizadas na Taquara, em Nova Iguaçu, Caxias e Bangu.

Há oportunidades para professores e para as áreas de coordenação pedagógica, orientação educacional, inspetoria e serviços de gerais. Para mais informações e realização da inscrição, os interessados devem acessar a página raizcom.vc/concursomatriz. As inscrições vão de 22 setembro até 10 de outubro.



O diretor-geral dos Colégios Matriz Educação, Hugo Carvalho, revela que o crescimento foi de 500% desde quando as escolas foram fundadas, há 3 anos. "Devido a esse progresso estamos lançando mais um segmento pedagógico. O Matriz oferecia até então o Ensino Fundamental 2, Médio e pré-vestibular. A novidade é que a partir do ano que vem, também receberemos alunos para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais, segmento que contempla as séries que vão do 1º ao 5º ano. Por isso, estamos realizando o concurso e a contratação de novos educadores", diz.

Segundo Hugo, esse crescimento se dá pela proposta pedagógica da instituição, a qual oferece, concomitantemente, excelência acadêmica e formação humana. Para ele, o desenvolvimento de importantes valores humanos impacta no resultado de todas as outras disciplinas. "No Matriz há uma disciplina denominada Habilidades de Vida. Ou seja, além da formação acadêmica, desenvolvemos competências e habilidades socioemocionais importantíssimas para a vida adulta de nossas crianças e jovens. Solidariedade, honra, responsabilidade, ética e empatia são algumas delas", complementa.

O diretor revela que a expectativa é a de que o número de inscritos seja bastante expressivo. "Antes da pandemia, em 2018, quando realizamos o 1º concurso, ocorreram muito mais inscrições do que esperávamos. Com base nessa experiência anterior e o atual cenário, acreditamos que o número de inscritos possa ultrapassar o da edição anterior. Na época, foram realizadas 3.500 inscrições", revela.

O concurso é válido, ainda, para contratações para os anos seguintes, de acordo com oportunidades futuras nas escolas. Além disso, dependendo do número de alunos matriculados o número de vagas poderá ser ainda maior. Para receber educadores e alunos do novo segmento, foram investidos cerca de 50% a mais do que no início do ano letivo de 2020. A instituição criou novos ambientes de aprendizagem, como o Espaço Maker do Ensino Fundamental 1, onde as crianças poderão aprender de maneira ainda mais significativa, por meio do uso da tecnologia. Adaptações no ambiente escolar, aquisição de brinquedos e mobiliários, adaptados às faixas etárias das crianças, são também exemplos de novos investimentos realizados.

O concurso é realizado pelo Grupo Raiz, que atualmente integra, além do Matriz Educação, os colégios Qi, Ao Cubo, Sá Pereira, SAP e Creche, Escola Ipê, Sunny Days Creche, Creche-Escola Bom Tempo, no estado do Rio de Janeiro, e as instituições de ensino Unificado e Leonardo da Vinci, localizadas no sul do país.