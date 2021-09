Vagas contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade - Reprodução

Vagas contemplam diversas áreas e níveis de escolaridadeReprodução

Publicado 27/09/2021 17:15

Nesta semana, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 1.456 vagas de emprego. Disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), as oportunidades são para todas as regiões do Estado do Rio. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o trabalhador mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ww.rj.gov/secretaria/trabalho.

Cadastro