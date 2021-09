Colégio Santo Inácio abre oportunidades em cursos noturnos gratuitos de EJA e Educação Profissional - Divulgação

Publicado 24/09/2021 17:58

O Colégio Santo Inácio abre, nesta segunda-feira, 27 de setembro, 210 vagas para o primeiro semestre de 2022 em seus cursos noturnos, com turmas destinadas ao Ensino Médio de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional. Os cursos, totalmente gratuitos, são oferecidos a pessoas com 18 anos ou mais completos até o início do período letivo (03/02/2022) e que estejam em situação socioeconômica desfavorável. Para se inscrever é preciso ter uma conta de e-mail ativa e, no caso do EJA, ter concluído o Ensino Fundamental. Já para os cursos técnicos, é necessário ter concluído o Ensino Médio. Não há taxa de inscrição, e os interessados podem se candidatar até o dia 08 de outubro.

Fundado em 1968, o Colégio Santo Inácio desenvolveu o projeto Noturno como uma das obras sociais mais significativas da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, atendendo a cerca de 800 alunos de diferentes idades. Tendo como lema a promoção da justiça social através da educação, ressignificando a aprendizagem e levando seus alunos a refletirem sobre o melhor caminho e seus papéis na sociedade, o Santo Inácio oferece vagas para a 1ª fase do Ensino Médio, além da Educação Profissional, nos cursos técnicos de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem e Informática.

"A formação integral oferecida a esses alunos possibilita o desenvolvimento de suas potencialidades, nas várias dimensões do ser humano, despertando para a consciência crítica frente à realidade pessoal, comunitária e social", reforça a coordenadora pedagógica do Noturno, Silvia Henriques, lembrando que, em 53 anos, mais de 20 mil alunos já puderam concluir seus estudos e se preparar melhor para o futuro, com a consciência de que a educação ainda é a ferramenta mais poderosa de transformação da vida das pessoas.

Não há prova de admissão para o Ensino Médio. Para a obtenção da vaga, é realizada uma entrevista do candidato com a coordenação pedagógica. Já na Educação Profissional, os candidatos inscritos fazem uma entrevista pedagógica e teste acadêmico de Língua Portuguesa e Matemática. Para o curso técnico em Análises Clínicas, haverá também questões de Química. Após a etapa pedagógica, inicia-se a etapa socioeconômica. Serão convocados os candidatos que obtiverem as melhores pontuações para o preenchimento de vagas disponibilizadas.

Das 210 vagas abertas, 60 são para a primeira fase do EJA e 150 para o Ensino Profissional, sendo 60 para Administração (Módulos 1 e 2), 30 para Análises Clínicas (Módulos 1 e 2), 30 para Enfermagem (Módulos 1 e 2) e 30 para Informática (Módulo 1).