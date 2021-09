Cidade da Polícia, que fica no Jacaré - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 24/09/2021 17:40 | Atualizado 24/09/2021 17:56

Após a divulgação do edital do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na quinta-feira, 23, oferecendo 350 vagas para diferentes cargos, muitos interessados querem saber o que devem estudar para obter sucesso nas provas. As inscrições estarão abertas das 16h da próxima segunda-feira, 27, até as 16h do dia 26 de outubro.

São 200 vagas para investigador policial, 100 para inspetor de polícia, 25 para perito legista, dez para auxiliar policial de necrópsia, dez para técnico policial de necrópsia e cinco para perito criminal.

De acordo com o edital, quem quer prestar o concurso para ser inspetor de polícia deve se preparar para responder 30 questões de língua portuguesa, 60 questões de conhecimentos específicos e 10 de conhecimentos básicos de Informática.

- Para os interessados na vaga de investigador policial, serão exigidas 30 questões de língua portuguesa, 60 de conhecimentos específicos e 10 conhecimentos básicos de informática.

- A vaga de auxiliar policial de necrópsia exige 30 perguntas de conhecimentos gerais e 30 conhecimentos específicos.

- Os que desejam prestar para perito criminal, devem se preparar para responder 30 questões de língua Portuguesa, 50 conhecimentos específicos (de acordo com a especialidade) e 20 de noções de Direito.

- Já para perito legista, o concurso exigirá 30 questões de língua portuguesa, em conhecimentos específicos e 20 questões de noções de Direito.



- Quem se interessar pelo cargo de técnico policial de necrópsia, deve se preparar para responder 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos, que será avaliada com peso 2.



Salários e inscrição



De acordo o com edital, os salários-base das carreiras do concurso são:



- Perito legista e perito criminal: R$ 9.924,06;



- Inspetor de polícia: R$ 6.380,29;



- Investigador policial: R$ 5.840,37;



- Técnico policial de necrópsia: R$ 5.165,75;



- Auxiliar policial de necrópsia: R$ 4.606,29.