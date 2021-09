Setor de serviços foi o que mais retomou as vagas perdidas durante a pandemia - Reprodução

Setor de serviços foi o que mais retomou as vagas perdidas durante a pandemiaReprodução

Publicado 24/09/2021 17:21

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), indicam que o mercado de trabalho está voltando a aquecer no Rio. De acordo com o órgão o estado do Rio recuperou aproximadamente 8 em cada 10 postos de trabalho perdidos após o início da pandemia, se tornando o terceiro estado brasileiro que mais empregou no país.



Segundo os índices apresentados, o mercado de trabalho fluminense iniciou o segundo semestre de 2021 em alta, com um saldo positivo de 18.773 empregos formais no mês de julho.

O setor de serviços é o maior gerador de empregos formais na economia privada do estado do Rio de Janeiro em 2021, com um total de 44.776 vagas, seguido pelo setor da indústria (12.464) e do comércio (10.202).

Em conjunto, o setor do comércio, serviços e turismo representa 69% dos empregos gerados entre janeiro e julho de 2021 no estado. Vale destacar que o Rio de Janeiro foi, em julho, pela terceira vez consecutiva, o terceiro estado a mais criar empregos no país. Sendo assim, é válido afirmar que quando o setor está em alta, todo o mercado de trabalho do Rio de Janeiro é estimulado.