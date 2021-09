Obras de termoelétrica podem gerar cerca de cinco mil vagas de emprego na região de São João da Barra e de Campos dos Goytacazes - Reprodução

Publicado 22/09/2021 17:24 | Atualizado 22/09/2021 17:33

A rede Supermarket está com 110 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades são para as regiões metropolitana, Norte Fluminense e Região dos Lagos, além de Magé, na Baixada Fluminense.

Os pontos que estão oferecendo vagas são: Itaboraí, São Gonçalo, Rio de Janeiro (Capital), Maricá, Magé, Araruama, Bacaxá, Macaé, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Entre alguns pontos, estão disponíveis as funções de padeiro, cozinheira, operador de caixa, fiscal de prevenção e perdas, açougueiro, operador de delivery, auxiliar de perecíveis, repositor, entre outros.