Senac RJ da Barra da Tijuca tem vagas para cursos presenciais na área de Gastronomia - Divulgação

Publicado 21/09/2021 11:53 | Atualizado 21/09/2021 12:01

Rio - A unidade do Senac RJ na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, está com inscrições abertas para cursos presenciais nas áreas de Gastronomia, Informática, Design, Decoração, Moda, Fotografia e Beleza. Segundo a instituição, as ofertas têm início nos meses de setembro e outubro.



Na área de Gastronomia, entre as opções há os cursos de Chef Executivo de Cozinha, Cozinheiro, Preparo de Pizzas, Preparo de Churrasco, Culinária Japonesa, Bases de Confeitaria e Confeiteiro. Para quem busca uma capacitação na área de Informática, a unidade da Barra oferece Informática Básica, MS Project 2019 e Excel.



Para quem pretende atuar na área de Moda, estão disponíveis os cursos de Modelista e Modelagem e Costura para iniciantes. Também há vagas para Introdução à Fotografia Digital. Na Barra, o Senac RJ oferece ainda os cursos Técnico em Design de Interiores e Técnico em Estética. Na área de Beleza, também há vagas em Alongamento de Cílios e Design de Sobrancelhas. Outra oferta disponível é Organização de Espaços Residenciais.



"As unidades do Senac RJ atuam respeitando todas as regras de ouro e os protocolos sanitários vigentes. As turmas seguem medidas de distanciamento em sala de aula e desinfecção e limpeza dos ambientes, primordiais para resguardar a saúde de alunos e colaboradores do Senac RJ", informou a instituição em nota.

Mais informações pelo telefone (21) 2018-9038, Whatsapp (21) 97603-2459 ou pelo site www.rj.senac.br