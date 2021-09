Vagas contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade - Reprodução

Publicado 20/09/2021 15:35 | Atualizado 20/09/2021 18:28

Rio - Apesar do desemprego ainda ser uma realidade para 14,8 milhões de brasileiros de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa é que as coisas comecem a melhorar com o avanço da vacinação e a chegada do final de ano. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) , em parceria com o Sebrae, estima que aproximadamente 105 mil vagas serão abertas no país até dezembro. Nesta semana, 2.956 vagas estão abertas em todo o Estado do Rio.

Na capital fluminense, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia novas oportunidades de emprego para o cidadão carioca. Nesta semana são 679 vagas em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade, e há também chances para trabalhadores com deficiência.



Entre as oportunidades disponíveis estão a de encarregado de balconista, atendente de lanchonete, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente de carga e descarga, auxiliar de depósito, chefe de cafeteria entre outras. Para concorrer a esses e outros postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: Tijuca (Rua Camaragibe 25) e Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas 1.400, sala 102).

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 1.397 oportunidades de trabalho, em mais uma semana intensa de captação de vagas de emprego. As oportunidades são disponibilizadas, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Serrana, Norte Fluminense e Costa Verde do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Vagas por região



Na Região Metropolitana são oferecidas 849 oportunidades de trabalho. O destaque da região está na oferta de 369 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Além destas, também são oferecidas 82 vagas para auxiliar de linha de produção, 40 para operador de caixa, entre outras.



Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 33 vagas. Entre as opções, existem oportunidades para analista de contas, médico do trabalho, recepcionista de hotel, entre outras.



Na Região do Norte Fluminense são oferecidas 83 oportunidades, distribuídas em diferentes funções. São vagas para analista de planejamento de manutenção, eletricista, supervisor administrativo de pessoal e muitas outras.



Quem mora na Região Serrana pode concorrer a uma das 423 vagas disponibilizadas no local para funções. São 82 vagas para operador de caixa, 21 para desenvolvedor web (Técnico), entre outras. Na Costa Verde são oferecidas nove oportunidades, cinco para gerente de loja e quatro para subgerente de loja.



Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ww.rj.gov/secretaria/trabalho.



O candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede.



Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na Rua do Lavradio, 42, no Centro do Rio.

Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas está encaminhando para 718 oportunidades nesta semana. Entre as áreas disponíveis estão: açougueiro, administrador, agente de negócios imobiliários, ajudante da caminhão, ajudante de cozinha, analista administrativo, assistente de administração, almoxarife, entre outras. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.trabalhobrasil.com.br

Luandre



Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 56 vagas para os cargos de auxiliar de atendimento, operador de Loja, operador de caixa, técnico de gesso, assistente de operações, operador de SAC e analista operações. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Mc Donalds



A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e no Caribe, anuncia a abertura de 60 vagas para o Rio de Janeiro. As oportunidades são para o cargo de Atendente e os locais de trabalho serão na região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Não há exigência de experiência anterior, pois os contratados passam por um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante, criando oportunidades de desenvolvimento para todos.



As vagas são para os períodos diurno e noturno e características como dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe são diferenciais para quem deseja trabalhar no McDonald’s. Os funcionários da companhia contam com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva cada indivíduo a se portar e agir no ambiente de trabalho da forma que se identifique e se sinta bem.







Os interessados devem comparecer nos dias 21, 23 e 24 de setembro, das 10h às 14h na unidade do Barra Shopping, que fica na Avenida das Américas, número 4.666, loja 117. Para saber mais sobre as vagas, acesse o site "Contamos com uma força de trabalho de mais de 50 mil pessoas e o tema Diversidade e Inclusão é um dos pilares da estratégia de atuação da empresa", comenta Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados.Os interessados devem comparecer nos dias 21, 23 e 24 de setembro, das 10h às 14h na unidade do Barra Shopping, que fica na Avenida das Américas, número 4.666, loja 117. Para saber mais sobre as vagas, acesse o site https://www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco

A rede de salões Walter’s Coiffeur e Barbearia anuncia a abertura de vagas de emprego no Rio de Janeiro. Ao todo, são 46 vagas abertas para manicures, cabeleireiros, barbeiros e esteticistas. O modelo de contratação é como Microempreendedor Individual (MEI), e os profissionais recebem um percentual do valor do serviço oferecido.