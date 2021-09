Nesta semana, 5.896 vagas de emprego e estágio estão abertas no Rio - Reprodução

Nesta semana, 5.896 vagas de emprego e estágio estão abertas no RioReprodução

Publicado 18/09/2021 08:59

A Americanas S.A, resultado da combinação de operações de Lojas Americanas e B2W Digital, está selecionando estudantes universitários e profissionais para os programas Supervisor do Varejo e Estágio em Loja, duas das principais portas de entrada para liderança de lojas na companhia. São, ao todo, mais de 500 oportunidades para atuação em cidades de quase todos os estados do Brasil. As inscrições vão até o dia 30 de setembro.

Para fazer parte da nova companhia, os candidatos ao programa de Estágio em Loja devem estar cursando a graduação, com previsão de formatura de dezembro de 2021 a julho de 2022. Para as oportunidades de supervisor do varejo é preciso ter ensino superior completo com até dois anos de formação.

Há vagas em cidades dos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, de acordo com cada programa.

Programa de Estágio

O estágio em loja tem duração de 6 (seis) meses a 1 ano, e inclui imersão por todas as áreas do varejo e um desenvolvimento intenso de habilidades de gestão, para que os estudantes se tornem futuros líderes. O candidato também terá a chance de participar de projetos de inovação, como os de iniciativas que conectam o varejo físico ao digital (em inglês, online to off-line). O universitário deve ter disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais flexíveis.

Supervisor do Varejo

Os profissionais passarão por uma intensa trilha de treinamentos, desde a gestão até o uso de novas tecnologias para aprimorar a experiência de consumo multicanal, um dos principais objetivos estratégicos da Americanas S.A.. A ideia é que os novos supervisores do varejo, assumam, em pouco tempo, a gerência de uma unidade física da companhia.

Processos

Os processos seletivos acontecem de forma 100% online. Os candidatos passarão por triagem curricular, entrevistas com gestores e o time de Gente & Gestão, entre outros testes específicos para cada programa.

Além de salário compatível com o mercado, a Americanas S.A. oferece diversos benefícios como vale transporte, auxílio refeição, bolsas de estudo, descontos em academias e em compras nas lojas físicas da Americanas em todo o Brasil, e nos sites e apps da Americanas, Submarino e Shoptime.

Para mais informações sobre requisitos, benefícios, oportunidades por estado e programa, candidatos a uma vaga de supervisor de varejo podem acessar o site supervisordovarejolasa.gupy.io . Já os universitários de todo o Brasil interessados no Programa de Estágio em Loja podem se inscrever no site estagioemlojalasa.gupy.io . As inscrições vão até 30 de setembro.

Atualmente, a Americanas S.A. soma um time de mais de 34 mil associados; uma base de 49 milhões de clientes ativos; mais de 2.150 lojas físicas em todos os estados, sendo 1,7 mil unidades da marca Americanas; plataforma de inteligência em logística que entrega em todo o Brasil; plataforma digital que disponibiliza 111 milhões de itens nos sites e apps da Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato; a fintech Ame Digital e o motor de inovação e aquisições.