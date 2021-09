Curso é voltado para estudantes de licenciatura, tutores, professores e profissionais da área do conhecimento - Divulgação/Senac Niterói

Publicado 17/09/2021

O Senac RJ está oferecendo 13 vagas de emprego para assistentes de manutenção nas funções de pedreiro, pintor e bombeiro hidráulico. As oportunidades são para as unidades operativas da instituição e os profissionais precisam ter disponibilidade para viagens ao interior do estado.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação técnica teórica, habilitação e avaliação com RH e avaliação técnica gerencial. Os candidatos deverão comprovar experiência nas áreas pretendidas. Confira a relação de vagas por unidade e qualificações necessárias:



Assistente de manutenção – Bombeiro Hidráulico (3 vagas) – Idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, conhecimentos com leitura e interpretação de projetos hidráulicos e disponibilidade para viagens dentro do Estado do Rio de Janeiro.



Assistente de manutenção - Pedreiro (3 vagas) – Idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, conhecimentos na realização de marcações, alvenaria, acabamento, assentamento de piso e disponibilidade para viagens dentro do Estado do Rio de Janeiro.



Assistente de manutenção – Pintor (7 vagas) – Idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, conhecimentos sólidos em pintura predial, preparação de tintas e disponibilidade para viagens dentro do Estado do Rio de Janeiro.