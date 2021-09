As vagas são oferecidas através das unidades Sine - Reprodução

Publicado 13/09/2021 17:35 | Atualizado 13/09/2021 17:39

Com a pandemia, processos como as entrevistas de emprego também se tornaram digitais. Se no presencial esta atividade já requer uma preparação específica como levar o currículo e chegar com antecedência, no online o cenário muda, mas ainda mantém algumas regras. De olho nesse cenário, na formação continuada e no acesso ao mercado de trabalho como parte dessa jornada, a PreparaTODOS, plataforma educacional e empregabilidade do Grupo Cartão de TODOS, traz um lançamento: a PreparaVAGAS,A iniciativa visa, de uma forma humana, colaborar com a inserção das pessoas no mercado de trabalho e na criação de novas oportunidades para quem busca crescer na carreira. Lançada no dia 4 de setembro, a ferramenta já conta com 100 vagas disponíveis. “Somos o oposto das empresas que selecionam o currículo do candidato e o deixam à deriva de informações”, explica a gerente de Recrutamento e Seleção da PreparaTODOS e responsável pela PreparaVAGAS, Cecília Barçante.“Muitos candidatos de um processo seletivo já estão desanimados, pois vem de um momento complicado: a demissão. Outros buscam iniciar sua vida profissional, e logo bate o medo do novo e desconhecido. São essas pessoas que queremos acolher em um processo simples e descomplicado”, afirma Cecília.Para concorrer às vagas, o interessado deve acessar o site da PreparaVAGAS e informar os dados necessários para o preenchimento do currículo. Além disso, antes da candidatura final, ele passa por um teste comportamental e após esse procedimento poderá realizar a inscrição para concorrer à vaga disponível. Os aprovados nesta etapa são chamados para participarem de entrevistas ou dinâmicas online.Diferente dos demais processos de seleção, a PreparaVAGAS, conta com uma estrutura completa para promover a cultura de feedbacks e o atendimento empático, além do suporte ao candidato durante as fases. Toda esta estrutura reforça como a seleção online é tão confiável quanto a presencial.“Nossa ideia é ampliar para cada vez mais empresas e oferecer mais oportunidades para nossos alunos, que já saem da PreparaTODOS altamente qualificados e prontos para assumir uma posição no mercado de trabalho. Essa ponta do cuidado com a jornada dos nossos talentos estava faltando dentro do ecossistema da Prepara. Vamos começar pelas vagas disponíveis no ecossistema do nosso Grupo Cartão de TODOS, que hoje já conta com mais de 15.000 funcionários considerando as unidades de negócio e empresas parceiras", comenta Rafael Pinho, CEO e Sócio Diretor da PreparaTODOS.A PreparaVAGAS é uma plataforma para consultas de vagas para jovens e adultos das classes C e D. Focada na empregabilidade e feito de pessoas para pessoas, a ferramenta conta com toda a estrutura necessária para promover atendimentos humanizados, suporte aos candidatos durante toda a jornada do processo seletivo, além de uma cultura de feedbacks. Saiba mais: https://preparavagas.solides.jobs/