Durante o período de estágio, os estudantes passarão por uma trilha de desenvolvimento profissional - Divulgação

Durante o período de estágio, os estudantes passarão por uma trilha de desenvolvimento profissionalDivulgação

Publicado 09/09/2021 13:16

Até 17 de setembro, a corretora Ativa Investimentos está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021, que oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer o dia a dia e as áreas de uma das mais tradicionais empresas do mercado financeiro do país. As vagas são para estudantes universitários de todo o país dos cursos de Economia, Administração, Engenharias ou áreas afins, com previsão de conclusão do curso a partir de julho de 2022. Segundo a corretora, o objetivo é desenvolver talentos para conectar e impactar positivamente a vida e os sonhos dos clientes.

"Acreditamos que o crescimento da Ativa só é possível graças à dedicação das pessoas. Por isso, buscamos jovens com alto potencial e muita vontade de aprender. Hoje, 100% dos sócios da empresa são colaboradores, e alguns deles começaram justamente como estagiários. Então, essa é uma boa oportunidade para quem realmente se interessa e quer fazer carreira no mercado financeiro", afirma Victor Malaquias, gerente de Relacionamento da corretora.



Programa de Estágio Ativa Investimentos 2021



O programa oferece a oportunidade de desenvolver habilidades e conhecimentos essenciais no mercado financeiro nas áreas de front office da corretora. São 10 vagas abertas, com contrato de trabalho determinado até a previsão de formatura. Durante esse período, os estagiários passarão por uma trilha de desenvolvimento profissional.

Os aprovados atuarão diretamente dando suporte operacional nas ferramentas de negociação, auxílio nas informações sobre produtos financeiros e investimentos, além de acompanhamento de movimentações financeiras e processos cadastrais.