Cerca de 1.787 vagas de emprego estão disponíveis no estado do Rio - Reprodução/ Internet

Publicado 08/09/2021 15:55

Rio - O mês de setembro começou oficialmente, após o feriado, e 1.787 vagas de emprego estão abertas em todo o estado do Rio. Na capital fluminense, a A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia novas oportunidades de emprego para o cidadão carioca. Nesta semana são 841 vagas em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade, e há também chances para trabalhadores com deficiência.



Entre as oportunidades disponíveis estão a de encarregado de padaria, auxiliar de prevenção de perdas, operador de caixa, ajudante de depósito, operador de loja, vendedor, chefe de recebimento de notas fiscais, entre outras. Para concorrer a esses e outros postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: Tijuca (Rua Camaragibe 25) e Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas 1.400, sala 102).

Luandre

Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 120 vagas para cargos como auxiliar de serviços gerais, atendente, auxiliar de suprimentos, auxiliar de farmácia, operador de caixa, cozinheiro, entre outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas está encaminhando para 366 oportunidades nesta semana. Entre as áreas disponíveis estão: açougueiro, agente de registro, ajudante operacional, construção civil, almoxarife, analista de receitas, analista de recursos humanos, entre outras. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.trabalhobrasil.com.br

Assaí

O Assaí Atacadista também está com 307 vagas de emprego abertas para a cidade do Rio. As oportunidades foram criadas para compor o time da nova loja que será inaugurada na Tijuca, na Zona Norte, nos próximos meses.

As oportunidades são para ocupar postos efetivos e abrangem diferentes áreas. Entre alguns dos postos dos setores, que oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, entre funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.



Os interessados devem se cadastrar no site https://expansaoassaitijuca.gupy.io até o dia 29 de outubro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.

Burger King



O Burger King está com 160 oportunidades de emprego abertas, sendo 130 vagas para atendente de restaurante e 30 líder de restaurante. As vagas contam com os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira. Interessados podem cadastrar o currículo pelo WhatsApp, por meio do número (11) 94317 6360.