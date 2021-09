Escola de Negócios do Sebrae Rio oferece capacitação para donos de pequenos negócios e pessoas físicas - Reprodução/Pexels

Escola de Negócios do Sebrae Rio oferece capacitação para donos de pequenos negócios e pessoas físicasReprodução/Pexels

Publicado 01/09/2021 15:06 | Atualizado 01/09/2021 15:15

Rio - A Escola de Negócios do Sebrae Rio lançou uma nova turma do Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG 2021) e disponibilizou 30 vagas voltadas para pessoas físicas, MEIs e donos de micro ou empresa de pequeno porte. A inscrição deverá ser feita até a próxima quarta-feira, 8, pelo link: https://bit.ly/pdg-sebraerio.

Para participar desta capacitação, que terá duração de quatro meses, os participantes precisam residir no estado do Rio de Janeiro. As empresas e pessoas físicas selecionadas ganham bolsa de estudo de 73% e 63%, respectivamente. Ao serem selecionados para a turma do PDG 2021, é necessário efetuar o pagamento de R$ 2.916 para empresas e R$ 3.996 para pessoas físicas. O pagamento pode ser parcelado, em até 12 vezes, no cartão de crédito.

“Desde o início da pandemia, estamos monitorando as principais dores dos pequenos negócios. O diferencial do PDG é que o programa foi baseado nas nas respostas do empreendedor. A pessoa embarcará em uma jornada de conhecimento, com um conteúdo totalmente aplicável no próprio negócio. São 12 semanas de uma troca intensa, onde todos os professores possuem vivência nos desafios dos pequenos negócios, aliado ao fato de atuarem, também, em Escolas de Negócios de renome no país”, conta Patricia Soares, coordenadora da Escola de Negócios do Sebrae Rio.

A pesquisa “Impacto do Coronavírus nos Pequenos Negócios do Rio de Janeiro” apontou que as principais dores dos pequenos negócios do estado do Rio estão voltadas para as seguintes temáticas: Gestão Estratégica de Pessoas, Estratégia Empresarial, Finanças Empresariais, Gestão de Marketing e Marketing Digital, Gestão de Vendas, Negociação, Gerenciamento de Conflitos e Direito Empresarial. Durante o programa, os empreendedores terão a oportunidade de definir novas estratégias e aplicar novas ferramentas para reposicionar sua empresa no mercado, durante esse período de retomada das atividades econômicas.