Confira como se inscrever nos processos seletivosDivulgação/Ericsson

Publicado 30/08/2021 13:33 | Atualizado 30/08/2021 13:57

Rio - O mês de setembro ainda não começou, mas vai contar com diversas oportunidades de trainee e estágio em vários setores de atuação. Ao todo são cinco empresas oferecendo vagas. A primeira é a Energisa abriu inscrições para o seu programa de Trainees com vagas para todo o país. Um dos destaques desse programa é que não haverá um limite de vagas. A Raízen abriu mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. O programa oferece oportunidades em todo o País e para todos os cursos nas mais diversas áreas da companhia.

Já o Itaú Unibanco abriu inscrições para o Programa Trainee. O processo vai até o dia 13/9 e conta com conteúdo exclusivo no aplicativo "Trainee Feito Com Você", além de propor desafios com acompanhamento de executivos do banco. O Grupo Boticário terá um programa de estágio e trainee com 50% de vagas para negros e as inscrições estão abertas até o próximo dia 3 de setembro. Por fim, a Ericsson busca jovens talentos para apoiar na construção do futuro a partir do 5G. Confira como se inscrever nas vagas abaixo:

Energisa

Trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira, mentoria de gestores e oportunidade de viajar pelo país. Esses são alguns dos diferenciais do Programa Trainee Energisa 2022. As vagas são para diversas áreas do conhecimento nos estados onde a companhia atua: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 16/9 pelo site https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa

“Estamos em busca de jovens profissionais criativos e versáteis. Para a Energisa é fundamental ser a porta de entrada para o desenvolvimento de uma futura geração de líderes, que persigam a inovação e a excelência no atendimento ao cliente”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa. A empresa está entre as 25 melhores empresas para desenvolvimento de carreira segundo o ranking LinkedIn Top Companies 2021.

Na edição deste ano, o Programa de Trainees não terá um limite de vagas. As oportunidades podem aumentar de acordo com o desempenho dos candidatos, que podem ser chamados para trabalhar em qualquer umas empresas do grupo como Alsol Energias Renováveis e a fintech Voltz. O programa terá duração de nove meses e tem previsão de início para janeiro do ano que vem. As vagas são para recém-formados em diversas áreas, com a conclusão da graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Os candidatos precisam ter disponibilidade para viagens e morar em outros estados.

Outro destaque no processo deste ano, que será 100% online, é que todos os inscritos participarão de capacitações durante as fases de seleção do programa. Com isso, mesmo aqueles que não forem selecionados para atuar na empresa já sairão do processo com maior aprendizado.

Os profissionais que forem selecionados para atuar no Grupo Energisa poderão contribuir em vários departamentos da empresa durante o programa, exercitando e evoluindo diversas habilidades como a gestão de projetos, o comprometimento com metas e resultados em contextos distintos e a visão estratégica dos processos.

Raízen

O Programa Talentos Raízen 2022 apresenta mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. As inscrições estão abertas no site talentosraizen.gupy.io até o dia 12 de setembro. Para participar não é necessário ter experiência prévia, nem falar inglês ou ter habilidade com Excel.

Aberto para todos os cursos e em todas as regiões do País, o processo seletivo será totalmente online e contará com a realização de testes individuais ainda na fase de inscrições. Além disso, a seleção envolve dinâmicas e entrevistas, com previsão de contratação para estágio e trainee em janeiro, e para aprendizes em fevereiro de 2022. No processo seletivo para trainee, podem participar profissionais com até dois anos de formação em qualquer curso de graduação. A remuneração é de R$ 7 mil por mês, além dos benefícios.

Para as oportunidades de estágio, concorrem estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formação para no mínimo daqui um ano ou dois, e com disponibilidade para estagiar 6 horas por dia ou 30 horas semanais. As vagas de estágio oferecem bolsa-auxílio mensal de R$ 1.735,00 e diversos benefícios.

Já na seleção para aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade, que tenham o ensino fundamental, médio, técnico completo ou que estejam cursando o ensino médio ou o ensino técnico. A disponibilidade para jornada de trabalho deve ser de 20 horas semanais. A remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada vaga disponível.

Com o mote "Redefina seu futuro", a campanha Talentos Raízen 2022 aposta em pessoas de atitude, que queiram redefinir o futuro da energia junto com a companhia. Além de contar com respeito, diversidade e inclusão na raiz de tudo, a Raízen oferece benefícios que vão além das expectativas de quem está começando a carreira, como remuneração competitiva e trilhas de desenvolvimento profissional que incluem treinamentos para impulsionar competências e novas lideranças.

Realizado todos os anos, o Programa Talentos Raízen tem proporcionado resultados cada vez mais expressivos em relação aos números de contratação e a diversidade de pessoas na companhia.

"Somos uma empresa alinhada às megatendências globais, por uma matriz energética cada vez mais limpa e sustentável, por isso o programa traz para o time pessoas que farão parte do nosso futuro já atuando no presente", destaca Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen. "Para que isso aconteça, contamos com uma cultura forte em toda a nossa atuação, focada em desenvolver profissionais, cultivar relações produtivas entre pessoas diversas, enxergar novas oportunidades de inovação e olhar para o futuro", completa a executiva.

Itaú Unibanco

As inscrições para o Programa Trainee do Itaú Unibanco vão até o dia 13 de setembro. Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site https://traineefeitocomvoce.com.br/ - também disponível em aplicativo, basta buscar "Trainee Feito Com Você" na Apple Store ou Google Play. As vagas são para São Paulo e a carga horária vai das 9h às 18h (segunda a sexta).

O programa está aberto a jovens graduados em qualquer curso de longa duração nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2019, e universitários com previsão de formação até julho de 2023. Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento - Negócios Atacado e Negócios Varejo. A previsão de início das atividades é em janeiro de 2022.

Em ambas as trilhas de desenvolvimento, Negócios Varejo e Negócios Atacado, os trainees terão a oportunidade de atuar em novos modelos de trabalho no Itaú, aplicando ferramentas e metodologias inovadoras que proporcionam o entendimento das transformações do banco e entrega de valor para os clientes. Também será possível que cada trainee defina as áreas do seu job rotation junto aos gestores e a área de pessoas, criando uma jornada personalizada, de acordo com seus interesses de carreira.

Com o aplicativo "Trainee Feito Com Você", os candidatos têm acesso a um hub de conteúdos valiosos sobre o banco e o processo seletivo, com vídeos institucionais e textos sobre a cultura e trilhas de negócios do Itaú, dicas e recados dos executivos e ex-trainees, FAQs, programação e acompanhamento da realização das etapas.

Para o processo de recrutamento tornar-se cada vez mais democrático, exigências de currículo têm sido simplificadas. O idioma Inglês, por exemplo, é exigido apenas para vagas que realmente necessitam desse conhecimento.

Levando em conta a necessidade de diversidade e inclusão no processo seletivo, o Itaú mantém uma série de parceiros focados em diversidade racial, e realizará preparação para candidatos negros etapa a etapa. No ano passado, por exemplo, foram realizados workshops sobre processos seletivos e mentoria para os candidatos negros.

O processo seletivo consiste em cinco etapas: inscrição; testes online; resolução de um business case online; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos. Também haverá lives e webinars com trainees e líderes do banco para explicar sobre negócios do banco de varejo e do banco de atacado.

Os trainees têm oportunidade de participar de um programa personalizado, em que vivenciam práticas profissionais desafiadoras, com treinamentos técnicos e comportamentais exclusivos. Recebem ainda uma mentoria individual com acompanhamento próximo da alta liderança do banco, além de networking e da oportunidade de trocar experiências com executivos da organização. Também serão oferecidos cursos para aqueles que ainda não dominam o idioma Inglês.

São elegíveis graduados em qualquer curso de longa duração - 4 anos ou mais - nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2019 e universitários com previsão de formação até julho de 2023. Disponibilidade para trabalhar 8 horas. Inglês: a partir de avançado para Negócios Atacado. Não é exigido para Negócios Varejo. Período de Inscrição: de 10 de agosto a 13 de setembro de 2021.

A Remuneração: R$ 7.600,00 + participação nos lucros e resultados. E benefícios como Auxilio Refeição, Auxílio Alimentação, Assistência Médica e Odontológica, Vale Transporte, Auxílio creche para filhos de até 71 meses, Seguro de Vida, Farmácia, além de Convênio com Academias e Gym Pass.

Grupo Boticário

O Grupo Boticário abre uma nova fase de inscrições para processo seletivo do programa de estágio e trainee, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Até 3 de setembro, estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil que queiram transformar o mundo por meio da beleza terão a chance de se inscrever no Programa "Geração B".

O programa tem um processo de seleção 100% virtual e remoto, ampliando a diversidade regional do grupo e facilitando o acesso de talentos de todo o país. Para diminuir barreiras de entrada, não há preferência por universidades específicas e a proficiência em língua inglesa não é uma exigência. O objetivo para este novo processo é seguir aumentando a atração de candidatos negros, com pelo menos 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.

Para candidatar-se às vagas de estágio, o único pré-requisito é que o participante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023). Os novos estagiários irão para as áreas de Negócios, Marketing & Comunicação, Operações e Tecnologia.

Os candidatos e candidatas às vagas de trainee devem ter até 2 anos de formação, entre dezembro/2019 e dezembro/2021. No caso dos trainees, o perfil do candidato selecionado é avaliado para direcioná-lo às melhores oportunidades com mais flexibilidade, não havendo vagas e áreas pré-definidas.

As inscrições e etapas do processo estão disponíveis no site do programa: www.eufacobonito.com.br .

Sobre as vagas de estágio em Negócios, o candidato terá a oportunidade de planejar os próximos passos do GB e, de forma ágil, dar seu toque para fazer acontecer. Em Marketing & Comunicação, além de muita criatividade e senso de inovação, é importante gostar de aprender diariamente, ter iniciativa e nutrir as relações. A principal interface será daquele que ocupa o cargo mais importante para o GB: o consumidor.

Em Operações, o candidato vai ficar por dentro de todo o processo de fabricação de um produto - da fábrica até o varejo. Para a área é fundamental ter disciplina, aptidão para planejar as etapas, cuidar dos detalhes, ter pontualidade e gostar de criação colaborativa. Na área de Tecnologia, o estagiário participará ativamente da transformação digital do Grupo Boticário. A tecnologia está em todas as pontas do processo da empresa, desde a estrutura organizacional, na experiência do consumidor e até na operação do negócio.

Ericsson

Batizado como Ericsson Next Generation 2022, o programa tem como objetivo principal atrair graduandos do Ensino Superior e profissionais recém formados em carreiras STEM e de Negócios.



São 40 vagas para estágio em diferentes setores e mais 5 vagas para trainees que passarão por um programa especial de rotação e imersão nas áreas mais estratégicas do negócio, ligadas à inovação e a projetos de quinta geração. Empresa oferece atmosfera inclusiva, diversa e colaborativa, que incentiva a proposição de novas soluções, abre oportunidade para o desenvolvimento de projetos estratégicos para os jovens, independente do nível de experiência, e motiva que as pessoas sejam quem quiserem ser.

Até o dia 8 de setembro, a Ericsson (NASDAQ: ERIC) receberá inscrições de jovens que tenham interesse em participar do Ericsson Next Generation 2022, programa de atração e desenvolvimento de novos talentos que, neste ano, oferece 40 vagas para Estágio e outras 5 para Trainees.

Os perfis selecionados iniciarão suas atividades na Ericsson em fevereiro/março do ano que vem em diferentes sites, de forma híbrida (home office/presencial no retorno pós pandemia) - na sede da operação LATAM South que está localizada no Jardim das Perdizes, em São Paulo (SP); no escritório do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca; no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba (SP); e também, na operação de São José dos Campos (SP), onde recentemente foi inaugurada a primeira linha de produção de rádios 5G da América Latina e de todo o hemisfério Sul do planeta.

O objetivo do programa é buscar mentes inovadoras, com espírito de curiosidade, interesse genuíno em tecnologia, e que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços que transformarão toda a sociedade, em especial a partir da tecnologia 5G.

O foco em incluir jovens talentos na jornada de cocriação é uma marca forte na história da Ericsson no País, e as oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional na empresa são expressivas. Bom exemplo é o fato de que mais de 35% do time de liderança sênior que atualmente reporta à Presidência começou na companhia como estagiário ou trainee.



Assim como no ano passado, o processo seletivo será 100% virtual, e não será restrito à participação de estudantes das melhores universidades, alinhado ao nosso objetivo de abrir mais possibilidades para todos. A avaliação inclui estudo de caso, games interativos e as entrevistas finais com os gestores.



O Ericsson Next Generation tem duração de um ano para trainees, com três rotações (job rotations) no período, e de até dois anos para estagiários.

O Programa de Estágio foi elaborado para oferecer a plataforma de desenvolvimento que os jovens precisam para fazer um significativo avanço em suas carreiras, com experiências que irão maximizar suas habilidades de negócios, adicionar mais conteúdo aos seus repertórios e prepara-los para impactar positivamente o cenário global das telecomunicações. As praças de atuação são São Paulo, Indaiatuba, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Para ser elegível à candidatura, é preciso ter formação acadêmica entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Clique aqui para saber mais.

É necessário ter habilidades no pacote Microsoft Office. Somos flexíveis quanto ao domínio do inglês e do espanhol, mas eles são diferenciais para algumas posições-chave.

Os cursos de Bacharelado são de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecom, Administração de Empresas, Economia, Sistemas de Informação/TI, Ciência de Dados, Marketing, Publicidade e Matemática.

Os Benefícios oferecidos são: Bolsa auxílio, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Horário Flexivel, Participação em Projetos, Recesso de Fim de Ano, Política de Home Office para as posição que não exigem atuação presencial, Plataforma de Desenvolvimento (Degreed), Programa Gympass, Restaurante no local ou Vale Refeição, Bicicletário e Chuveiro (na reabertura dos escritórios pos pandemia e dependendo da localização), entre outros.

O Programa de Trainee oferece aos candidatos a possibilidade de obter uma visão global da empresa. As atividades serão planejadas e orientadas por diferentes gestores e profissionais da área de People, visando proporcionar aprendizado diferenciado para que os trainees possam assumir, futuramente, posições de gestão na companhia. Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, além de inglês fluente, são requisitos fundamentais. Espanhol será considerado um diferencial na decisão final. Pacote atrativo de benefícios. Para mais informações, clique aqui.

Os Cursos de Bacharelado são de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecom.