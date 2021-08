Evento em homenagem ao Mês da Juventude - Divulgação

Publicado 25/08/2021 16:44 | Atualizado 25/08/2021 16:50

A partir do dia 28 de agosto, a Estácio, com o apoio da Secretaria Municipal Especial da Juventude (JUVRio) e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro (Centro de Referência da Juventude), oferecerá, a partir das 10h, diversos cursos presenciais para os jovens que estão sem acesso à internet e que buscam uma qualificação. A iniciativa faz parte da comemoração do mês em que é celebrado o Dia Internacional da Juventude.

Entre as opções destacam-se: Educação Financeira para Jovens; Configuração de Computadores Wi-Fi; Criação e Elaboração de aplicativos; Oficina de Empreendedorismo; Dicas de como criar sua marca; Como produzir fotografia publicitária; Os desafios de um processo seletivo; Colagem digital com photoshop; Criação de conteúdo para microempreendedores e muito mais.

Para conferir os horários e a lista completa de cada curso, os interessados poderão ir pessoalmente aos campi da Estácio Centro I (Presidente Vargas), Praça XI, Dorival Caymmi (Copacabana), João Uchôa, Ilha do Governador, Madureira, Norte Shopping e Nova América.

Os cursos extracurriculares gratuitos possuem duração entre 1h e 2h e todos os participantes receberão certificados após a conclusão. Vale registrar que todos os protocolos de segurança serão seguidos, como distanciamento entre as pessoas, limitação do número de alunos por sala de aula e pontos de distribuição de álcool em gel. O uso da máscara de proteção será obrigatório em todas as dependências das unidades.

