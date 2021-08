Comunidade Católica Gerando Vidas divulga vagas de emprego - Divulgação

Comunidade Católica Gerando Vidas divulga vagas de empregoDivulgação

Publicado 22/08/2021 17:12

A Comunidade Católica Gerando Vidas promove nesta segunda-feira, 23, uma ação com 1.012 oportunidades de emprego. As chances são para todos os níveis de escolaridade nos setores de serviços, comércio e indústria. A ação é uma parceria entre a Gerando Vidas e o portal online Rio Vagas. Há vagas para todo o estado do Rio.

Há postos de trabalho para auxiliar de serviços gerais, padeiro, corretor de imóveis, cozinheiro, operador de caixa, atendente de loja, vendedor, recepcionista, telemarketing, entre outras oportunidades. De acordo com Paulo Vasconcelos, responsável pela Comunidade Católica Gerando Vidas, a ação com um número satisfatório de vagas foi possível pela parceria.



Interessados podem fazer a inscrição online pelo site www.comunidadegerandovidas.com.br.