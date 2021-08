Coca-Cola FEMSA Brasil está com 1.516 postos de trabalho temporários disponíveis em todo o Brasil - Divulgação/Coca-Cola FEMSA Brasil

Coca-Cola FEMSA Brasil está com 1.516 postos de trabalho temporários disponíveis em todo o BrasilDivulgação/Coca-Cola FEMSA Brasil

Publicado 19/08/2021 12:26

Rio - A Coca-Cola FEMSA Brasil abriu 1.516 postos de trabalho temporários em todo o Brasil para suprir o aumento expressivo na produção, distribuição e venda de produtos durante o Verão. Em Barra de Piraí, Porto Real e Angra dos Reis, todos no Rio de Janeiro, há cerca de 40 vagas para os cargos de ajudante operacional, assistente de operações, operador de empilhadeira, conferente manobrista, auxiliar de motorista, entregador, entre outros.

As inscrições poderão ser feitas no site Vagas.com, no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa. As oportunidades são para profissionais de nível médio completo. As chances disponíveis preveem contratação para o período até dezembro deste ano. Em alguns casos, o contrato poderá ser estendido até março de 2022.



"Nos meses mais quentes, o consumo de bebidas aumenta, não só por conta do clima, mas também devido a datas festivas como Natal e Ano Novo, sem falar nas férias, quando muitas famílias viajam para o litoral. O Plano Verão se faz necessário para podermos continuar atendendo os consumidores com qualidade e dar conta do crescimento da demanda", reforça Leopoldo Paniagua, diretor de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Segundo a companhia, serão aceitos candidatos das cidades de Antônio Carlos, Blumenau, Chapecó e Tubarão, em Santa Catarina; Curitiba, no Paraná; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Ipatinga e Divinópolis, em Minas Gerais; Santo Ângelo, Pelotas e Farroupilha, no Rio de Grande do Sul; Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Itaporã, no Mato Grosso do Sul; São José do Rio Preto, Jales, Araçatuba, Caraguatatuba, Barretos, Campos do Jordão, Lençóis Paulistas, Borborema, Marília, Bauru, Regente Feijó, Jundiaí, Mogi e Sumaré, em São Paulo.