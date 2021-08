Empreendedores poderão participar de painéis com nomes relevantes do setor, oficinas, palestras e lives musicais - Reprodução/Pexels

Publicado 25/08/2021 11:20 | Atualizado 25/08/2021 11:24

Rio - O setor de Economia Criativa foi um dos mais atingidos no ano passado, com queda de 82% no faturamento mensal dos negócios. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta com 76,2 mil empresas voltadas para o setor. Para estimular o empreendedorismo na área, o Sebrae Rio, o Sesc RJ e o Senac RJ, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, apresentam o Festival Crie & Ative, com diversos cenários e oportunidades.

De 31 de agosto a 3 de setembro, os empreendedores poderão participar de painéis com nomes relevantes do setor, oficinas, palestras e lives musicais. Segundo as instituições, o evento é totalmente on-line e gratuito, sempre começando às 15h. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://conteudos.rj.sebrae.com.br/crie-e-ative.



"A cultura vem passando por muitas dificuldades, diante de um cenário tão incerto e desafiador. O fato é que os empreendedores necessitam de apoio para reposicionamento e reinvenção de seus negócios. A proposta do festival é trazer o debate para esses empreendedores oferecendo novas ideias, além de proporcionar um desenvolvimento sustentável e equitativo dos seus negócios", analisa Carolyne Gomes, coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio.



Durante os quatro dias, atrações diferentes serão apresentadas. Painéis e oficinas sobre reinvenção, desenvolvimento de produtos, de oportunidades e potencial criativo, além de oficinas e palestras mais segmentadas como fotografia de produto, design, portfólio digital, artesanato, games, música, audiovisual e captação de recursos para o setor.



De acordo com as instituições, depois de muito aprendizado, os empreendedores terão uma surpresa: todo dia, uma live musical diferente encerrará a atividade. Moacyr Luz, Geraldo Azevedo, Camerata de Violões de Areal e Leoni confirmaram presença e serão os responsáveis por muita música e descontração.



PIB



No estado do Rio, a Economia Criativa produz o equivalente a R$ 24,8 bilhões, ou seja, 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB). O setor é composto, em grande parte, por microempresas, empresas de pequeno porte e profissionais autônomos, em especial na área cultural.