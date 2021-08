Grupo Heineken está com inscrições abertas para os Programas de Trainee e Estágio - Divulgação

Publicado 23/08/2021 16:17 | Atualizado 23/08/2021 16:21

Rio - O grupo Heineken, segunda maior cervejaria do país, está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2022. As inscrições se encerram no dia 16 de setembro e devem ser feitas por meio do link: https://leadershipexperiences.com.br. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, as etapas serão feitas 100% online.

Para os aprovados, a previsão de início das atividades é no dia 1º de fevereiro de 2022, com salário de R$ 7,8 mil e benefícios como PLR, vale-refeição ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida, descontos em produtos do Grupo Heineken e cursos na Universidade Heineken.

Requisitos

Os candidatos precisam ter, no mínimo, dois anos de formação em qualquer curso de graduação Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura. Além disso, é necessário nível de inglês intermediário, experiência profissional e disponibilidade para mudança de cidade para atuar nas diversas localidades que a empresa atua.



O Programa Leadership Experiences tem como objetivo desenvolver profissionais para que eles se tornem os futuros líderes da Companhia. Para isso, a experiência, com 12 meses de duração, inclui mentoria com gestores de diferentes áreas, aprendizado aprofundado do negócio, job rotation dentro da área de atuação, condução de projetos estratégicos e programa de desenvolvimento de liderança.

Como o trainee terá contato com alta liderança estrangeira, é necessário que o candidato tenha nível de inglês intermediário para conseguir lidar com as demandas de rotina. De toda forma, segundo a cervejaria, caso as pessoas aprovadas precisem desenvolver a sua fluência no idioma, elas poderão contar com o Programa de Idiomas interno do Grupo Heineken.



Ainda segundo a empresa, o processo de seleção envolve uma série de desafios em um sistema gamificado, uma experiência exclusiva do Grupo Heineken. Ao todo, serão seis etapas, que incluem testes comportamental e de alinhamento cultural, entrevista gravada por vídeo, dinâmica de grupo, painel de resolução de cases com líderes e entrevista final com vice-presidentes.

Para embarcar nessa jornada, o candidato deverá escolher uma área onde deseja alcançar seus objetivos de carreira: unidades produtivas, onde será responsável pelas atividades mais técnicas do dia a dia de uma das 15 cervejarias da empresa, ou áreas corporativas, lidando com questões mais amplas e institucionais da companhia. Cada área e unidade de negócio possui um plano de desenvolvimento bem definido, com tarefas e projetos correlatos aos desafios de cada setor, conforme informou a Heineken.

Mais de 300 vagas

Para agregar ao time que, hoje, já conta com mais de 13 mil colaboradores em todo o país, a empresa oferece mais de 300 oportunidades de trabalho, distribuídas em diversas cidades brasileiras. As atribuições, assim como os requisitos e as etapas do processo seletivo, variam de acordo com a posição de interesse.

Os candidatos interessados poderão se inscrever por tempo indefinido, até que todas as vagas sejam preenchidas. Todos os processos estão acontecendo de forma 100% online, por meio do link: https://careers.theheinekencompany.com/Brazil/?locale=pt_BR.



Após passarem por todas as etapas de seleção, os aprovados terão início imediato e contarão com benefícios como salário compatível com o mercado, vale-refeição ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida e descontos em produtos do grupo Heineken.

Programa de estágio

O grupo também está com 17 vagas de estágio disponíveis para as áreas de Sustentabilidade, Relações Governamentais, Comunicação, Qualidade, Logística e Recursos Humanos. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Igrejinha (RS), Itu (SP), Manaus (AM), Pacatuba (CE), Recife (PE), São Paulo (SP), e Salvador (BA). As inscrições vão até dia 25 de agosto, por meio da plataforma https://99jobs.com/heineken/jobs/159220-programa-de-estagio-heineken.

Para garantir a segurança e saúde de todos, todas as etapas, testes, dinâmicas e entrevistas, serão 100% online. Para se cadastrar, o estudante precisa estar matriculado em um curso de graduação bacharel, com disponibilidade de um a dois anos para estagiar, morar na cidade da vaga que se candidatou, ou ter mobilidade para o deslocamento diário até o local do trabalho, além de disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. E, para acelerar a agenda de diversidade e inclusão da empresa, o domínio do idioma inglês não é obrigatório.