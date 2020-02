São Paulo - A Heineken lançou um recall voluntário nesta sexta-feira depois que alguns testes de qualidade em sua fábrica identificaram que alguns lotes da nova embalagem reciclável das garrafas long neck podem soltar lascas de vidro se não abertas com mais cuidado. Através de um vídeo em seu site, a empresa de cervejas explica a melhor forma de consumo.

O guia com instruções informa que os produtos podem ser consumidos, desde que abertos com mais cuidados. Segundo a Heineken, apenas as garrafas de vidro long neck (330 ml) com a marcação CH podem apresentar o problema.

As novas embalagens retornáveis da Heineken colocam fim a uma crítica que a cervejaria recebia de não ser ambientalmente consciente. Os novos produtos, que segundo a cervejaria, só altera a embalagem, foi lançado para o carnaval e começaram a ser vendidos em fevereiro deste ano.