Publicado 25/08/2021 17:55

Trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira, mentoria de gestores e oportunidade de viajar pelo país. Esses são alguns dos diferenciais do Programa Trainee Energisa 2022, a maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico. As vagas são para diversas áreas do conhecimento nos estados onde a companhia atua: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições começaram no dia 16 de agosto e vão até 16/9 pelo site https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa “Estamos em busca de jovens profissionais criativos e versáteis. Para a Energisa é fundamental ser a porta de entrada para o desenvolvimento de uma futura geração de líderes, que persigam a inovação e a excelência no atendimento ao cliente”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa. A empresa está entre as 25 melhores empresas para desenvolvimento de carreira segundo o ranking LinkedIn Top Companies 2021.Na edição deste ano, o Programa de Trainees não terá um limite de vagas. As oportunidades podem aumentar de acordo com o desempenho dos candidatos, que podem ser chamados para trabalhar em qualquer umas empresas do grupo como Alsol Energias Renováveis e a fintech Voltz. “Nosso objetivo é desenvolver profissionais de todo o país para trabalharem na busca das melhores soluções”, destaca Negreiros. O programa terá duração de nove meses e tem previsão de início para janeiro do ano que vem. As vagas são para recém-formados em diversas áreas, com a conclusão da graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Os candidatos precisam ter disponibilidade para viagens e morar em outros estados.De trainee a diretor-presidente - Formado em engenharia elétrica, Marcelo Vinhaes conta como o programa foi decisivo em sua carreira. Atual diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, ele iniciou sua trajetória profissional como trainee na unidade do Sergipe no ano 2000. “Foi uma experiência muito valiosa. Passei por diversos setores e ocupei vários cargos de liderança até chegar aqui. Essa trajetória foi fundamental para o meu desempenho”, afirma.A engenheira eletricista Nathália Holanda, de 30 anos, também conta que o programa permitiu um caminho vitorioso para sua carreira. Aprovada em 2015 no processo seletivo, ela deixou Belém rumo a João Pessoa para atuar como trainee na Energisa Paraíba. Atualmente, Nathália é coordenadora de equipes de campo do departamento de operações. São cerca de 350 colaboradores diretos e indiretos sob a sua liderança. “É uma grande oportunidade para quem está se formando ingressar no mercado de trabalho. O trainee passa por várias áreas o que favorece o aprendizado sobre o negócio da empresa e desenvolvimento de carreira”, afirma a engenheira.Outro destaque no processo deste ano, que será 100% online, é que todos os inscritos participarão de capacitações durante as fases de seleção do programa. Com isso, mesmo aqueles que não forem selecionados para atuar na empresa já sairão do processo com maior aprendizado.Os profissionais que forem selecionados para atuar no Grupo Energisa poderão contribuir em vários departamentos da empresa durante o programa, exercitando e evoluindo diversas habilidades como a gestão de projetos, o comprometimento com metas e resultados em contextos distintos e a visão estratégica dos processos.O Programa Trainee Energisa 2022 ainda oferece remuneração compatível com o mercado, treinamentos técnicos e comportamentais, além de processos de mentoria e capacitações, que apoiarão um futuro de sucesso para o profissional dentro da empresa.