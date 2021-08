Ambev está com mais de 300 vagas para as suas unidades em todo o país - Reprodução

Publicado 31/08/2021 10:43 | Atualizado 31/08/2021 10:57

Rio - A Ambev abriu as inscrições para seus os programas de Estágio, Trainee e Representa 2022, exclusivo para estudantes pretos. A cervejaria oferece mais de 300 vagas para as suas unidades em todo o país. O processo seletivo, que não exige teste de inglês e não possui limitação de curso, será 100% on-line. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de setembro pelo site. "Além de ser uma das poucas empresas do mercado que oferecem feedback concreto e robusto em todas as etapas do processo, a Ambev também não exige os testes de inglês, para tornar os programas mais inclusivos. A companhia também não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso. As vagas são para talentos de todas as gerações e que queiram se desenvolver nos mundos de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística", informa a empresa em nota."Procuramos pessoas que vibrem nossa cultura, que não tenham medo de arriscar, questionar e que ousem encarar o desafio de se conhecer, se desenvolver e, junto com o nosso time, construir uma empresa que cresce de forma sustentável. Buscamos pessoas que entreguem o presente construindo e transformando o futuro. Talentos diversos, com sede de aprender, conectar e realizar. É isso que faz a nossa geração ser além dos rótulos", comenta Nathalya Crisanti, gerente de Atração da Ambev.As seleções para o Trainee Ambev acontecem duas vezes ao ano, uma em cada semestre. Além das já tradicionais vagas para as áreas de Business, Supply e Tech, a empresa incorporou, pela primeira vez, vagas exclusivas para a área de Logística.Já o Programa de Estágio, vai selecionar jovens potenciais ainda em período de formação para prepará-los para assumir desafios na Ambev quando tiverem concluído seus cursos. Assim como o Trainee, o processo ocorre às cegas para os talentos não serem avaliados por idade, gênero, curso ou faculdade.