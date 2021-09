Em 2020, a população ocupada e não afastada era de 74 milhões de pessoas no Brasil, sendo que 8,2 milhões, ou seja, 11% trabalharam remotamente - Reprodução/Pexels

Em 2020, a população ocupada e não afastada era de 74 milhões de pessoas no Brasil, sendo que 8,2 milhões, ou seja, 11% trabalharam remotamenteReprodução/Pexels

Publicado 31/08/2021 18:29

O Sistema OCB Nacional acaba de lançar a Plataforma Negócios Coop, visando promover a intercooperação entre as cooperativas de todo o país. A proposta é fazer com que essa ferramenta seja uma vitrine onde produtos e serviços de cooperativas possam ser expostos, criando um círculo virtuoso de comercialização entre elas. A iniciativa poderá beneficiar as 4.868 cooperativas que existem em todo o Brasil, e os seus mais de 17 mil cooperados e 455 mil empregados.

Com a Plataforma Negócios Coop ( https://negocios.coop.br/ ), espera-se a eliminação de barreiras que impedem às cooperativas brasileiras fazer negócios entre si. A principal delas é o desconhecimento dos produtos e serviços de suas congêneres, o que leva à compra de produtos e à contratação de serviços em empresas privadas. Outra barreira a ser derrubada é a figura dos atravessadores.

"Neste período de pandemia, em que as relações digitais se intensificaram, o cooperativismo brasileiro demonstra que está atualizado às tendências do mercado. O nosso modelo de negócios é muito rico e cheio de oportunidades e faltava exatamente um meio de reunir todas essas potencialidades numa única ferramenta”, explica o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita.

Para que a ferramenta gere bons resultados, o objetivo é reunir o máximo de cooperativas para a plataforma se consolidar como um grande e-commerce cooperativista, ocupando um espaço importante no mercado, com geração de renda e potencialização desse modelo de negócios. “No Rio de Janeiro, estamos trabalhando para que as nossas mais de 400 cooperativas agarrem esta oportunidade que vai elevar a geração de renda e dos negócios por meio da intercooperação", afirma Mesquita.