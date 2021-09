Comunidade Católica Gerando Vidas disponibiliza 716 vagas de emprego para todo o estado do Rio - Reprodução/ Internet

Publicado 01/09/2021 18:05

Rio - A Comunidade Católica Gerando Vidas disponibiliza 716 vagas de emprego nesta semana. Há oportunidades em diversas áreas de atuação para todo o estado do Rio de Janeiro. Os candidatos devem realizar as inscrições por meio do site (www.comunidadegerandovidas.com.br) até sexta-feira, 3.

A instituição oferece vagas para funções como açougueiro, advogado, agente comercial, ajudante de bar, analista contábil, assistente de vendas, barman, camareira, cozinheiro, farmacêutico, mecânico, operador de telemarketing, auxiliar de serviços gerais, promotor de vendas, entre outras. Também há chances para pessoas com deficiência (PCD).