Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail - Divulgação/Assaí Atacadista

Publicado 03/09/2021 15:57

O Assaí Atacadista está com 307 vagas de emprego abertas para a cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades foram criadas para compor o time da nova loja que será inaugurada na Tijuca, na Zona Norte do Rio, nos próximos meses. As inscrições vão até o dia 29 de outubro.

As oportunidades são para ocupar postos efetivos e abrangem diferentes áreas. Entre alguns dos postos dos setores, que oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, entre funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados e as interessadas devem se cadastrar no site https://expansaoassaitijuca.gupy.io. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.

A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios. Apenas no Estado do Rio de Janeiro, o Assaí conta, atualmente, com 23 lojas.



Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil. A seleção online também oferece mais agilidade e permite que o candidato acompanhe a sua evolução na plataforma.

O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.