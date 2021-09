Caixa lançou o edital de concurso exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio - A Caixa lançou, nesta sexta-feira, 10, o edital de concurso exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD). O banco disponibiliza mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo (nível médio), com remuneração inicial de R$ 3 mil. As inscrições vão até o dia 27 deste mês e podem ser realizadas por meio do endereço: http://www.cesgranrio.org.br/

Além das mil vagas para contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro reserva. Ao se inscrever no concurso, o candidato pode optar por trabalhar na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) do banco.

A instituição organizadora do processo seletivo é a Fundação Cesgranrio e a aplicação da prova está prevista para ocorrer no dia 31 de outubro. O edital com todas as informações do concurso está disponível para consulta no site: http://www.cesgranrio.org.br/.

Benefícios

Segundo a Caixa, os novos contratados contarão com todos os benefícios oferecidos pelo banco aos seus empregados, como participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche. Além disso, há diversas ações de capacitação e oportunidades para ascensão e desenvolvimento profissional.

Banco da Inclusão

Com as contratações do novo concurso, a instituição financeira ampliará o percentual de empregados PcD. Em 2019, a atual gestão assumiu com 1,5% de vagas ocupadas por esse público. Atualmente, 4,12% dos empregados do banco é PcD, o que representa a maior ação de inclusão da história da Caixa. O banco possui hoje cerca de 3,5 mil empregados PcD.