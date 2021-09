Firjan IEL realizará evento gratuito e on-line para pequenas e médias empresas - Reprodução/Pexels

Publicado 13/09/2021 11:57

Rio - A Firjan IEL realizará, nesta quarta-feira, 15, a Jornada ESG "Environmental, Social and Governance" (Ambiental, Social e Governança, em português) para pequenas e médias empresas. A programação será formada por um seminário executivo gratuito e on-line. As inscrições devem ser feitas pelo link https://jornadafirjaniel.firjan.com.br/esg.

A programação completa pode ser conferida pelo mesmo endereço citado acima. De acordo com a Firjan IEL, a capacitação, parte da Jornada ESG, será lançada no dia do seminário e terá um viés de aplicabilidade dos conceitos. No entanto, esta segunda etapa será exclusiva para associados da instituição.



"Ainda existe um déficit de entendimento de como as pequenas empresas aplicam critérios ESG na prática. É importante para a PMEs o alinhamento às exigências ESG a fim de conseguir entrar na cadeia produtiva dessas grandes companhias", explica Maria Isabel Oschery, gerente de Conteúdo e Inovação Empresarial da Casa Firjan e da Firjan IEL.



Nomes como Rachel Maia, membro do conselho consultivo da Unicef Brasil; Sonia Favaretto, pioneira em ODS pelo Pacto das Nações Unidas; Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores da Braskem e Paulo de Castro, Sócio-fundador da Cerveja Praya estão confirmados para o "Seminário Executivo A importância do ESG para pequenas e médias empresas".



Na oportunidade, os especialistas farão uma abordagem didática a fim de expor uma visão global e local do tema. Os painéis abordarão desde como uma grande indústria, já madura em ESG, aborda oportunidades na relação com os fornecedores PMEs de sua cadeia produtiva até a implementação dos critérios ESG em PMEs, mostrando as certificações mais relevantes.



Sócio-fundador da Cerveja Praya, Paulo de Castro, vai levar a experiência da empresa na adoção desses critérios, como a implementação de uma relação clara de transparência com os colaboradores e um guia de boas práticas.



"Empresas que priorizam essas iniciativas de forma séria e certificada, além dos benefícios óbvios junto ao meio ambiente, colaboradores e sociedade, gastam menos com gestão de crise e têm mais tempo para pensar em como ser melhor para o mundo. Na Praya, implementamos desde o primeiro dia, o que nos ajudou a evoluir e crescer de forma sólida e acelerada", conta.



Publicação inédita

O Seminário Executivo também será marcado pelo lançamento da publicação Critérios e Métricas ESG para a Indústria. Segundo a Firjan IEL, trata-se da primeira publicação orientativa para a indústria brasileira sobre ESG que propõe estratégias de atuação para as empresas e para a sua base produtiva.



"Fruto do Grupo de Trabalho Empresarial (GTE) ESG da Firjan, a publicação tem o objetivo de auxiliar e orientar o empresariado a adotar a pauta ESG em seu dia a dia, de forma a atender os anseios de uma sociedade que cada vez mais valoriza as questões ligadas ao ambiente, à sociedade e à governança corporativa", esclarece Marcos Saltini, coordenador do GTE e diretor de relações governamentais e institucionais da VW Caminhões.



Relacionamento com fornecedores na gestão ESG, informações orientativas sobre a agenda ESG como um novo padrão de mercado, apresentação de conceitos, critérios, métricas de avaliação e cases, também integram a publicação que estará disponível para consulta a partir do dia 15 deste mês.