As vagas são oferecidas através das unidades Sine - Reprodução

Publicado 13/09/2021 17:18

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) abrirá 1.139 oportunidades de trabalho, em mais uma semana intensa de captação de vagas de emprego. As oportunidades são disponibilizadas, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro.

O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Vagas por região



O grande destaque desta semana está na oferta de 250 oportunidades de trabalho para Pessoas com Deficiência na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Também na Metropolitana estão sendo oferecidas 376 vagas para diversas funções, entre elas 180 oportunidades para Assistente Administrativo.



Na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 15 vagas. Entre as opções, existem oportunidades para ajudante de cozinha, analista de contas, camareira, entre outras.



Na Região do Norte Fluminense estão sendo oferecidas 153 oportunidades, distribuídas entre diferentes funções. São vagas para Supervisor Administrativo de Pessoal, Mecânico de Refrigeração, Técnico Instrumentista e muitas outras.



Quem mora na região Serrana pode concorrer a uma das 345 vagas disponibilizadas no local para funções como Gerente de Mercearia, Programador Visual Gráfico, Técnico de Suporte de TI, entre outras.



Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ww.rj.gov/secretaria/trabalho.



Cadastro