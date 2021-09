Atividades da Semana da Responsabilidade Social 2021 da Faculdade Senac RJ serão transmitidas pela internet - Reprodução/ Pixabay

Atividades da Semana da Responsabilidade Social 2021 da Faculdade Senac RJ serão transmitidas pela internetReprodução/ Pixabay

Publicado 16/09/2021 16:24 | Atualizado 16/09/2021 16:26

Rio - A sexta edição da Semana da Responsabilidade Social 2021 da Faculdade Senac RJ tem como tema central a empregabilidade e reúne especialistas em ações virtuais e gratuitas, nos dias 21 e 23 de setembro. A iniciativa busca orientar e auxiliar jovens e adultos que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho.

Segundo a instituição, os participantes receberão informações sobre como aprimorar o currículo, como agir em entrevistas de emprego presenciais e virtuais, posicionamento de carreira, competências comportamentais e inteligência emocional e dicas sobre os quesitos mais avaliados em processos seletivos. A transmissão de todas as atividades será por meio da plataforma Google Meet, no seguinte link: https://meet.google.com/krb-heur-fuz.



No dia 21, às 18h, Carolina Ridolfi falará sobre "Como turbinar o seu LinkedIn". Já no dia 23, às 15h, haverá um bate-papo sobre trajetória profissional, seguido das apresentações de Aline Takushi em “Como ser o próximo profissional contratado?” e Mirella Marchito com o tema “Você é o seu negócio!”. Os participantes da Semana da Responsabilidade Social 2021 da Faculdade Senac RJ também poderão se inscrever na Feira de Estágios Nube, que reúne vagas em companhias conceituadas em todo o Brasil.