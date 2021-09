Concurso da PRF foi retomado após a Justiça derrubar a liminar que suspendia o certame - Divulgação / PRF

Rio - O Cebraspe divulgou, nesta terça-feira, 21, o resultado da primeira fase do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a banca organizadora, a publicação consiste no resultado final na análise dos documentos, no preenchimento da FIP e na primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP).

Os candidatos que passaram para a segunda etapa deverão realizar a matrícula no CFP pelo site do Cebraspe até as 18 horas desta quarta-feira, 22. Quem não apresentar os documentos necessários para matrícula, não comparecer ao curso de formação ou não atender aos requisitos exigidos será eliminado do certame.

O concurso foi retomado nesta terça-feira depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) derrubou, nesta segunda, a liminar que suspendia o certame. A seleção havia sido interrompida no último dia 14. Na ocasião, a Justiça atendeu um pedido do Ministério Público Federal (MPF), que apontou irregularidades na aplicação dos Testes de Aptidão Física (TAF) em vários estados.

Em nota, a PRF informou que o Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, será realizado na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF), em Florianópolis (SC). O treinamento terá duração mínima de 500 horas e está previsto para acontecer no período de 24 de setembro a 22 de dezembro deste ano.