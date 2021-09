Outras atrações desta nova edição do Senac são os bate-papos, fóruns e chats com especialistas do mercado - Reprodução/ Pixabay

Outras atrações desta nova edição do Senac são os bate-papos, fóruns e chats com especialistas do mercadoReprodução/ Pixabay

Publicado 21/09/2021 18:44

Na próxima semana, do dia 27 ao dia 1º de outubro, trabalhadores e estudantes universitárias poderão se inscrever na 5ª edição da Feira Virtual Senac RJ. Com mais de 2 mil oportunidades de emprego e estágio ofertadas por empresas parceiras, o evento online e gratuito reúne vagas nas áreas TI e telecomunicações, hotelaria, gastronomia, saúde, varejo, serviços, cuidados pet, moda e beleza.

Os interessados em participar da Feira Virtual Senac RJ devem acessar a plataforma em http://www.rj.senac.br/feiravirtual para realizar o cadastro e conferir as vagas ofertadas pelas empresas: Americanas SA, Casa & Vídeo, Dasa, Di Santinni, Droga Raia, Enel, Global Hitss, Grand Hyatt, Habib's, Jacques Janine, Othon, Petz, Radix, Rede Royal, Secretaria de Políticas da Mulher, Senac RJ, Sesc RJ, Telecall, Unimed, UnitedHealth Group, Venâncio, Zinzane e Zona Sul.

“Esta 5ª edição da Feira Virtual Senac RJ consuma mais uma etapa do nosso constante trabalho em parceria com empresas dos setores de Comércio, Serviços e Turismo no estado do Rio de Janeiro, buscando a retomada das atividades e da economia fluminense. As mais de 2 mil oportunidades de emprego e estágio reafirmam o resgate da confiança do empresariado e o investimento para o crescimento dos negócios e impactarão diretamente na vida de milhares de famílias, que poderão reacender a esperança e os planos para o futuro”, diz Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ, diz Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Outras atrações desta nova edição são os bate-papos, fóruns e chats com especialistas do mercado. A agenda inclui as apresentações do bicampeão olímpico, campeão mundial de vôlei e gerente de esportes do Sesc RJ Giovane Gávio, sobre Propósito de Vida e Carreira; uma conversa franca sobre a reinserção de pessoas com mais 40 anos no mercado de trabalho, com o colunista da revista Exame e LinkedIn Top Voice Mauro Wainstock em 40+: de invisíveis a protagonistas; e um bate-papo com a ex-atleta olímpica de natação e assessora da Diretoria de Programas Sociais do Sesc RJ Patrícia Amorim com o tema Inspirando mulheres a vencer desafios, entre outros tópicos.



A feira virtual é uma ação do Banco de Oportunidades, área de negócios do Senac RJ que aproxima alunos e empresas no mundo do trabalho. Somadas as quatro primeiras últimas edições do evento, foram oferecidas cerca de 11 mil vagas e com mais de 185 mil candidaturas.

Além do painel de vagas, a plataforma da Feira Virtual Senac RJ contém estandes virtuais das empresas parceiras, onde os candidatos podem conhecer seus projetos, participar de chats com as marcas empregadoras e receber informações de qualificação e aprimoramento profissional.

A feira virtual Senac RJ integra a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) para envolver as pessoas em um clima de positividade em 2021 e impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado.