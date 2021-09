Lojas de vestuário, acessórios e calçados são, historicamente, as que respondem pela maior parte dos empregos temporários neste período do ano - Reprodução internet

Publicado 26/09/2021 08:00

Com a aproximação de datas como o Dia das Crianças, a Black Friday e as tradicionais festas de final de ano, os 14,8 milhões de brasileiros que estão desempregados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), podem renovar as esperanças para conseguir uma recolocação, ainda que temporária. Isso, porque a previsão é de que mais de 565 mil vagas temporárias sejam abertas no país, no último trimestre de 2021, o que representa um crescimento de 20% nesses postos em relação ao mesmo período do ano passado, conforme divulgou a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem).

A Associação acredita que 60% das contratações temporárias deste período serão impulsionadas pela Indústria, seguido de 25% do setor de Serviços e 15% pelo Comércio. De fato, com o avanço da vacinação contra a covid-19, a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), projeta a contratação de 94,2 mil trabalhadores para atender ao aumento sazonal das vendas neste fim de ano. Desse total, cerca de 7,6 mil oportunidades devem ser no Rio de Janeiro.

Segundo os cálculos da confederação, o salário médio de admissão para as vagas temporárias no Natal deverá ser de R$ 1.608, valor 5,1% maior em relação a igual período do ano passado. Assim como em 2020, os maiores salários deverão ser pagos pelas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação (R$ 1.866) e pelo ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos (R$ 1.647), contudo, esses segmentos deverão responder por apenas 0,8% das vagas totais. A CNC estima, ainda, que oito em cada dez vagas criadas devem ser preenchidas por vendedores (60,7 mil) e operadores de caixa (15,2 mil).

Para o presidente da Asserttem, Marcos de Abreu, o trabalho temporário ajuda as empresas nesse momento de incerteza justamente por ser uma opção formal de contratação, rápida, mais acessível financeiramente, flexível e que garante segurança econômica e jurídica tanto para os trabalhadores quanto para os contratantes.

"As empresas entenderam que não é preciso ter medo de contratar temporários, pois se termina sua necessidade, encerra-se o contrato. Cenário que não é possível quando se trata de um empregado efetivo, pois a burocracia é muito maior", explicou.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, destacou também que a mudança de cenário em 2021, principalmente por conta da vacinação, deixou o setor de varejo mais esperançoso. "Os estabelecimentos comerciais estão voltando a receber um fluxo maior de consumidores e, consequentemente, têm registrado avanços sucessivos nas vendas desde abril deste ano", disse.

Como se preparar

Mesmo que a estimativa de vagas seja alta, a procura também será. Por isso, é importante que os interessados comecem a se preparar para os processos seletivos o quanto antes. Para os especialistas, é indispensável que os candidatos saibam como se inscrever para as oportunidades, além de manter seus perfis atualizados nas plataformas de contratação on-line, já que, atualmente, grande parte das empresas sequer recebe currículos impressos.

"Para se candidatar as vagas temporárias os candidatos precisam ficar atentos, pois estamos na era digital e a maioria das empresas não aceita mais currículos impressos. Portanto, entrar nas redes sociais é fundamental. Aproveito para deixar aqui três dicas: pesquise o site das maiores lojas do comércio varejista e cadastre o seu currículo no botão “trabalhe conosco”. Também não esqueça de cadastrar seu currículo nos principais portais de vagas de sua cidade, além de atualizar seu perfil na maior plataforma profissional do mundo: O LinkedIn. Lembre-se: a maioria dos portais de vagas é gratuita. Cuidado com as promessas para você encontrar seu emprego mais fácil, tendo que pagar por isso", orientou a especialista em Carreiras e Recrutamento, Fabiana Vaz.

Cláudia Danienne, empresária e CHRO da Degoothi Consulting, que atua há mais de 25 anos com recursos humanos, acrescentou, ainda, que mostrar as habilidades pessoais de comportamento não só pode garantir um melhor desempenho na vaga, mas também pode despertar o interesse do recrutador no candidato.

"Tenha em mente que preparo é a combinação da técnica com o comportamento. É prática, vontade de ser o melhor e não mais um no meio da multidão. A dica preciosa é saber equilibrar conhecimento a cerca do produto, ou serviço, com atitude, ou seja, comportamento diferenciado. Portanto, serviço é o que eleva a satisfação! Jamais esqueça isto para qualquer desafio profissional que seja. O profissional tem que atender com empatia, respeito, agilidade, resolução, encantamento no processo. Sim, encantar! Fazer com que a experiência seja tão diferenciada que o cliente, ou recrutador, lembre de você como profissional, do seu desempenho singular e queira multiplicar positivamente o que vivenciou", explicou.

Aqueles que estão em busca do primeiro emprego também podem encontrar uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho por meio das vagas temporárias. Segundo Danienne, todas as pessoas têm habilidades que são frequentemente procuradas pelos contratantes, como gostar de pessoas, ser organizado, ou até mesmo enxergar solução onde muitos veem problemas.

"Mesmo que em um primeiro momento você não tenha experiência, não desanime. Pelo contrário, invista na possibilidade. Se permita novos aprendizados e busque conhecer para surpreender o empregador no desafio proposto. Certamente você tem habilidades e competências que podem ser compatíveis com a vaga, como: ser altamente comprometido com metas e resultados, saber ouvir e se colocar no lugar do cliente, entre outras. Demonstrar grande interesse em aprender e atuar da melhor forma é essencial! Tenha em mente que você tem que ser como um grande embaixador da marca empregadora. Isto envolve exercer a atividade com uma performance que faça a diferença na prestação do serviço e que desperte a atenção do empregador sobre seu desempenho", ponderou.

Chances de efetivação

Apesar de grande parte das oportunidades que vão surgir sejam voltadas para contratações temporárias, as vagas de final de ano são conhecidas por gerarem também diversas oportunidades de efetivação. De acordo com a projeção da CNC, a taxa de efetivação dos temporários após o Natal deverá ser maior do que nos últimos cinco anos, com a expectativa de absorção definitiva de 12,2% desses trabalhadores.

"As incertezas quanto à rapidez no combate aos fatores que têm dificultado uma evolução ainda mais favorável das condições de consumo e os desdobramentos decorrentes da crise hídrica tendem a impedir uma taxa de efetivação próxima àquelas observadas antes de 2016”, explicou Fabio Bentes, economista da confederação responsável pelo estudo.

O presidente da Asserttem, Marcos de Abreu, acredita que o número de contratações aconteça justamente porque com a vaga temporária o empregador consegue sentir segurança para inserir mais um colaborador no quadro de funcionários.: "Temos observado que ao se apoiarem na modalidade e perceberem que as coisas caminham dentro do esperado, as empresas acabam efetivando esses profissionais. Tanto que a taxa de efetivação de temporários segue em 22%, um número expressivo", relatou.

Para a especialista em recrutamento Fabiana Vaz, o que vai fazer com que o trabalhador se diferencie em meio aos outros é a dedicação. "Eu mesma me candidatei a uma vaga temporária, aos 18 anos, fui aprovada e efetivada, posteriormente, para uma Multinacional, onde passei 12 anos! Eu sempre dou estas dicas aos meus clientes: Dê o seu melhor, anote tudo, demonstre interesse e aprenda novas atividades, Com estas dicas simples, você poderá ter uma grande chance de ser efetivado", afirmou.

Cláudia Danienne reforçou o coro e ressaltou a importância de oferecer um serviço que saia do esperado: "É importante estar atento a dinâmica do mercado, observando a concorrência direta e se inspire em outros segmentos para inovar na prestação do serviço. Priorize qualidade e experiência de valor para o cliente. Saia do comum que já existe e, muitas das vezes, não deixa positivas lembranças. Demonstre ao empregador garra, dedicação, criatividade e seu desejo genuíno de ultrapassar metas será excelente indicativo que você quer e merece desafios e oportunidades", concluiu.