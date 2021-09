Nesta semana, 3.009 vagas de emprego e estágio estão abertas no Rio - Reprodução

Nesta semana, 3.009 vagas de emprego e estágio estão abertas no RioReprodução

Publicado 29/09/2021 15:28 | Atualizado 29/09/2021 15:38

Rio - Depois das mais de 372 mil vagas formais de emprego criadas em agosto, conforme mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho, a expectativa é que as oportunidades continuem crescendo. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), cerca de 565 mil postos devem ser criados até o final deste ano. Nesta semana, cerca de 3.009 vagas estão abertas no estado do Rio, confira:





Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza nesta semana 1.456 vagas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o trabalhador mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov/secretaria/trabalho

Interessados devem se cadastrar no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial na unidade mais próxima. Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.

SMTE



Na capital fluminense, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia novas oportunidades de emprego para o cidadão carioca. Nesta semana são 685 vagas em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade, e há também chances para trabalhadores com deficiência.



Entre as oportunidades disponíveis estão a de auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, frentista, motorista carreteiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar de linha de produção, cozinheiro, doméstica entre outras. Para concorrer a esses e outros postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: Tijuca (Rua Camaragibe 25) e Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas 1.400, sala 102).

Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas está encaminhando para 718 oportunidades nesta semana. Entre as áreas disponíveis estão: açougueiro, administrador, agente de negócios imobiliários, ajudante da caminhão, ajudante de cozinha, analista administrativo, assistente de administração, almoxarife, entre outras. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.trabalhobrasil.com.br

Luandre



Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 150 vagas para os cargos de auxiliar de operações, consultor de vendas, vendedor, conferente, auxiliar administrativo, entre outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.