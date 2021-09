São 685 vagas de emprego esta semana - Reprodução/ Internet

São 685 vagas de emprego esta semana Reprodução/ Internet

Publicado 28/09/2021 14:08

Para quem está em busca de emprego, nesta semana poderá concorrer a uma das 685 vagas captadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. São postos de trabalho para diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade.

Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102; e no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas 1.997.

Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Diariamente, a SMTE está em contato com diversas empresas em busca de novas vagas. Quando o candidato (a) está no perfil de alguma vaga captada, ele(a) pode receber uma carta de encaminhamento para participar da entrevista de emprego na empresa.

Confira a lista de vagas:

Fundamental incompleto - Costureira/auxiliar de costura (Experiência em Máquinas Industriais (Overloque, Reta e Colarete)

Fundamental completo - Auxiliar de cozinha; Atendente de lanchonete; Frentista; Motorista carreteiro; Ajudante de carga e descarga; Auxiliar de linha de produção; Cozinheiro; Doméstica.

Médio incompleto - Açougueiro; Auxiliar de açougue; Auxiliar de cozinha

Médio completo - Ajudante de depósito; Conferente; Operador de empilhadeira; Chefe de recebimento de notas fiscais; Auxiliar de recebimento de notas fiscais; Cartazista; Chefe de depósito; Operador de empilhadeira; Conferente de carga e descarga; Auxiliar de depósito; Chefe de cafeteria; Atendente de cafeteria; Operador de caixa; Empacotador; Chefe de frente de caixa; Fiscal de caixa; Fiscal de atendimento ao cliente; Auxiliar de manutenção; Chefe de vendas de cartão; Atendente de vendas de cartão; Operador de televendas; Cozinheiro; Repositor de mercadorias; Chefe de seção açougue; Chefe de seção mercearia; Chefe de seção hortifruti; Chefe de seção perecíveis; Fiscal de prevenção de perdas; Chefe de seção prevenção de perdas; Jovem aprendiz (administrativo) ensino médio cursando à noite ou concluído (16 a 19 anos); Chefe de manutenção (curso técnico eletrotécnica, edificações);

Superior completo - Chefe administrativo; Nutricionista; Assistente de TI; Auxiliar de controle de qualidade;

Confira as vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS



Fundamental incompleto - ASG; Auxiliar de Serviços Gerais; Servente de Limpeza;

Fundamental incompleto - Empacotador; Repositor; Carregador; Operador de Câmara Fria;

Fundamental completo - ASG; Auxiliar de estoque; Atendente de farmácia; Ajudante de almoxarifado; Operador fiscal;

Médio incompleto - Auxiliar de Açougue

Médio completo - Atendente de lanchonete; Repositor; Empacotador; Balconista de Padaria; Operador de Telemarketing Ativo; Auxiliar Administrativo e auxiliar operacional 4h; Assistente de Prevenção de Perdas; Chefe de Seção; Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais; Cartazista; Atendente e Operador de Caixa Cafeteria; Operador Caixa; Empacotador; Fiscal de caixa; Atendente de Vendas de Cartão; Operador de Televendas; Estoquista; Fiscal de Atendimento ao cliente; Repositor de Mercadorias; Repositor pleno de mercadorias; Açougueiro; Fiscal de Prevenção de Perdas; Auxiliar de RH;

Superior completo - Chefe Administrativo; Nutricionista; Chefe de Seção RH; Assistente de TI;