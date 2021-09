Vagas serão distribuídas em 10 cursos nas áreas de Construção Civil, Automotiva, Eletricidade e Refrigeração - Divulgação

Publicado 30/09/2021 15:18

Rio - Uma parceria entre a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, e a Firjan SENAI abre 400 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes. Segundo a administração municipal, o objetivo é qualificar os trabalhadores para vagas de emprego que estão em demanda no mercado formal como Construção Civil, Automotiva, Eletricidade e Refrigeração.

Os interessados devem ser maiores de 16 anos - alguns cursos exigem idade mínima de 18 anos - apresentar documento de identificação oficial com foto e comprovante de nível de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 1º e 8 de outubro, das 8h às 17h, em cinco unidades Firjan SENAI: Benfica, Tijuca, Jacarepaguá, Santa Cruz e Vicente de Carvalho.

Conforme a prefeitura, as vagas serão distribuídas em 10 cursos: Eletricista de Obras, Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica, Mecânico de Motocicleta, Mecânico de Refrigeração Comercial, Eletricista Predial, Mecânico de Manutenção em Motores Ciclo Otto, Pedreiro de Alvenaria de Vedação, Cortador de Mármores e Granitos, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Padaria e Confeitaria.

“Qualificação e Empregabilidade, essa é a marca da SMTE. Não há nada mais valioso para mudança de perspectiva de um jovem com poucas oportunidades, do que o investimento em aprendizado e capacitação para o seu futuro. Esse tem sido o foco do atual governo, investimento na geração de emprego e renda, qualificação profissional, políticas públicas voltadas à juventude, à mulher e às pessoas em vulnerabilidade social”, destaca Sérgio Felippe, Secretário Municipal de Trabalho e Renda.

Para Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, em um cenário de constantes mudanças e cada vez mais exigente, manter-se atualizado é essencial. “Essa é uma grande oportunidade para quem busca uma colocação e até mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. É importante expandir o horizonte para estar preparado para os novos desafios e adaptado às demandas. A parceria da Firjan SENAI com a Prefeitura do Rio visa contribuir para o aumento da produtividade do trabalho, do desempenho profissional e da empregabilidade", observa.

Locais para inscrição

Inscrições, de 1º a 8 de outubro, das 8h às 17h, e aulas presenciais, a partir do dia 11 do próximo mês, nas unidades Firjan SENAI, nos seguintes endereços:

- Instituto SENAI de Tecnologia Automação Industrial Benfica - Pça. Natividade Saldanha, 19 - Benfica/RJ;

- Firjan SENAI Tijuca – Centro de Referência em Alimentos, Bebidas, Panificação e Construção Civil - Rua Moraes e Silva, 53 – Tijuca/RJ;

- Firjan SENAI Jacarepaguá - Avenida Geremário Dantas, 940 - Pechincha – Jacarepaguá/RJ;

- Firjan SENAI Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, 71 – Santa Cruz/RJ;

- Firjan SENAI Vicente de Carvalho - Avenida Pastor Martin Luther King Júnior 6475 - Vicente de Carvalho/RJ.

Os cursos disponibilizam certificação Firjan SENAI aos alunos concluintes, com aproveitamento e frequência.