Curso de introdução ao mundo do trabalho da JUVRio está com inscrições abertas Divulgação JUVRio

Publicado 04/10/2021 16:17

Foram prorrogadas as inscrições até a próxima quarta-feira, 06/10, no curso gratuito de introdução ao mercado de trabalho promovido pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com a Fundação Mudes. Estão disponíveis 40 vagas para jovens de 14 e 21 anos que morem na região da Pavuna ou nas proximidades e que desejem ampliar as possibilidades de inserção em novas oportunidades de emprego.

As aulas serão ministradas a partir do dia 13/10, na Casa da Juventude, localizada na Avenida Sargento de Milícias, s/n, na Pavuna. As atividades acontecerão duas vezes por semana em turmas às segundas e quartas-feiras e às terças e quintas-feiras.

A metodologia do curso contém atividades teóricas e práticas e oficinas de capacitação de habilidades interpessoais e digitais que fortalecem o acesso da juventude nas oportunidades de trabalho, a partir de técnicas participativas como vídeos, jogos e dinâmicas em grupo.

Para se inscrever, basta preencher o formulário no link: https://abre.ai/curso-orientacao-mundo-do-trabalho