Estado do Rio tem 5.333 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta semanaReprodução

Publicado 04/10/2021 15:05

O mês de outubro está começando e com ele mais uma oportunidade de ir em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Nesta terça-feira, 5, a Comunidade Católica Gerando Vidas irá promover uma ação de empregos presencial no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, com 412 vagas. Além disso, O DIA reuniu, ao todo, 5.333 oportunidades para todos os níveis de escolaridade que estão disponíveis no Estado, confira:

Comunidade Católica Gerando Vidas

No evento da Comunidade Católica Gerando Vidas, 412 oportunidades de emprego serão disponibilizadas para diversos níveis de escolaridade para atendente, promotor de cartões, promotor de vendas, operador de caixa, auxiliar de atendimento e muito mais. Para participar do evento e obter mais informações é preciso fazer a inscrição pela página da comunidade no Facebook pelo link: www.facebook.com/soucomunidadegerandovidas

SMTE

Para esta semana a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) captou mais 596 vagas. As oportunidades são para diversos segmentos e todos os níveis de escolaridade. Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102 e no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas 1.997.

Diversos postos estão disponíveis como auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, deposista, cozinheiro, doméstica, motorista carreteiro, frentista, entre outros. Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Luandre

Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 190 vagas para os cargos de auxiliar de operações, vendedor, técnico de enfermagem, assistente de transportes, enfermeiro, auxiliar administrativo, entre outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Vagas.com



A plataforma vagas.com também está disponibilizando 1.399 vagas para todo o estado do Rio para diversas áreas, como: atendente, consultor de beleza, analista de controle de qualidade, farmacêutico, vendedor, consultor imobiliário e outros. Para conferir todas as oportunidades e se candidatar, é preciso acessar o site https://www.vagas.com.br/vagas-de-RJ e fazer um cadastro.

Vagas de estágio e jovem aprendiz

CIEE

Aqueles que estão buscando uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho também podem ter sucesso essa semana. O CIEE/RJ está encaminhando para 2.332 vagas, sendo 1.390 para ensino superior e 942 para jovem aprendiz. Confira:

Ensino Superior



Rio de Janeiro – Administração (77), Arquitetura (3), Arquivologia (2), Artes (1), Biblioteconomia (1) Ciências Atuariais (2), Ciências Econômicas (5), Comunicação Social (14), Comércio Exterior (1), Ciências Contábeis (17), Design (3), Direito (148), Educação (06), Engenharias (41), Estatística (1), Estética (1), Gastronomia (4), Informática (22), Moda (1), Relações Internacionais (2), Saúde (13), Recursos Humanos (1), Logística (1).



Barra Mansa – Administração (102), Arquitetura (13), Ciências Contábeis (42), Comunicação (6), Design (2), Direito (63), Educação (25), Engenharia (38), Informática (29), Relações Internacionais (2), Saúde (53), Serviço Social (11), Turismo (7).



Campos – Administração (6), Educação (3).



Duque de Caxias – Administração (5), Ciências Contábeis (3), Comunicação (1), Direito (1), Educação (260), Informática (2), Recursos Humanos (1).



Macaé – Administração (21), Ciências Contábeis (1) Comunicação (2), Educação (1), Engenharia (4), Estética (1), Informática (3).



Niterói – Administração (22), Arquitetura e Urbanismo (1), Ciências Contábeis (3), Comunicação (7), Direito (52), Educação (23), Engenharia (5), Informática (2), Moda (2), Saúde (5).



Nova Friburgo – Administração (10), Ciências Contábeis (1), Comunicação (1), Direito (1), Educação (1), Engenharia (1), Informática (2), Turismo (1).



Nova Iguaçu – Administração (23), Ciências Contábeis (3), Comunicação (9), Design (1), Direito (15), Educação (2), Engenharia (6), Informática (2), Saúde (2), Serviço Social (2), Recursos Humanos (2).



Petrópolis – Administração (17), Arquitetura (1), Ciências Contábeis (2), Comunicação (10), Direito (2), Educação (39), Saúde (2), Engenharia (3), Informática (1), Moda (1), Turismo (2).



Resende – Ciências Contábeis (1), Engenharia (2).



Três Rios – Administração (8), Arquitetura (2), Comunicação(6), Direito (2), Educação (1).



Teresópolis – Administração (3), Direito (1), Engenharias (1).





Ensino Médio

Rio de Janeiro – Aprendiz (183), Ensino Médio (49), Técnico em Administração (1), Técnico em edificações (1), Técnico em eletromecânica (1), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Química (1), Técnico em Refrigeração (1), Técnico em segurança do trabalho (3).

Barra Mansa – Aprendiz (174), Ensino Médio (110), Técnico em administração (6), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em enfermagem (14), Técnico em informática (7), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Campos – Ensino Médio (7).



Duque de Caxias – Aprendiz (26), Ensino Médio (102), Técnico em Eletrônica (4), Técnico em Mecânica (1).



Macaé – Aprendiz (21), Ensino Médio (11), Técnico em Eletrotécnica (2), Técnico em informática (1), Técnico em Logística (1).



Niterói – Aprendiz (9), Ensino Médio (20), Técnico em Análises Clínicas (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Nova Friburgo – Aprendiz (8), Ensino Médio (4).



Nova Iguaçu – Aprendiz (55), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (1), Técnico em Química (1).



Petrópolis – Aprendiz (32), Ensino Médio (14), Técnico em Edificações (1).



Resende - Aprendiz (1), Ensino Médio (1).



Teresópolis – Aprendiz (17), Ensino Médio (3).



Três Rios – Aprendiz (1), Ensino médio (4), Técnico em Administração (1).

Fundação Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 404 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 9 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 45 vagas. As principais são em técnico em Mecânica (10), técnico em Eletrônica (9) e técnico em Administração (7), mas há vagas também para técnico em Design Gráfico, técnico em Informática, técnico em Química, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (59), Engenharia (53), Ciência da Computação (45), Comunicação Social (44), Ciências Contábeis (18), Marketing (15), Sistema da Informação (15), Gestão de Recursos Humanos (7), Design (6), Direito (5), Letras (5). Ainda há vagas para cursos como Biologia, Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Matemática, Odontologia, Turismo e muito mais.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 9 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 45 vagas. As principais são em técnico em Mecânica (10), técnico em Eletrônica (9) e técnico em Administração (7), mas há vagas também para técnico em Design Gráfico, técnico em Informática, técnico em Química, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ([email protected]) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.