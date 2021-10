Estado do Rio conta com 2.833 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana - Reprodução de internet

Publicado 30/09/2021 19:09

O Assaí Atacadista está com mais 285 vagas de emprego abertas para a futura inauguração de sua 3ª loja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As oportunidades deste processo serão para compor o time da nova loja que será inaugurada na Avenida Fued Moises, nº 114, no bairro Tribobó, nos próximos meses, e são todas efetivas, abrangendo diferentes áreas.





Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site Entre alguns dos postos dos setores, que oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, entre funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaisaogoncalo.gupy.io até o dia 14 de novembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.