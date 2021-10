Alexandre Viana Nassif, 40 anos, participou do ultimo feirão de empregos promovido pela comunidade nesta terça-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/10/2021 10:25

Nesta quinta-feira, 7, a Comunidade Católica Gerando Vidas vai promover mais uma ação de empregos presencial, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Ao todo, 438 oportunidades de emprego serão distribuídas entre os participantes. Aqueles que estiverem interessados em buscar uma vaga, precisam se inscrever previamente pela página do Facebook da comunidade ( http://facebook.com/soucomunidadegerandovidas ).

Os postos de trabalho são para todos os níveis de escolaridade e áreas diversas como: operador de loja, telemarketing, auxiliar de operação e logística, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, auxiliar administrativo, auxiliar de portaria, açougueiro e outros.

"A pessoa precisa agendar para não ter uma fila desnecessária no local. Serão 438 oportunidades, chamaremos os 438 primeiros. As inscrições começam agora na nossa página do facebook", explicou o fundador do projeto, Paulo Vasconcelos.