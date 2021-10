Programa​ incentiva a inclusão social e inserção no mercado de trabalho com a capacitação profissional de jovens de 16 a 21 anos - Divulgação/Marcos de Paula

Programa​ incentiva a inclusão social e inserção no mercado de trabalho com a capacitação profissional de jovens de 16 a 21 anosDivulgação/Marcos de Paula

Publicado 07/10/2021 10:57

Rio - Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições para Portal do Futuro 2021 do Senac RJ, programa de transformação social que promove a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional e orientação comportamental. São mais de 350 vagas oferecidas gratuitamente até este domingo, 10, pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/. As aulas serão ministradas, a partir do dia 18, em oito unidades no estado: Irajá, Petrópolis, Madureira, Centro Politécnico, Botafogo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Resende.

O Portal do Futuro é um dos programas de Responsabilidade Social do Senac RJ e que atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. Já são mais de 15 mil pessoas formadas em 20 anos de existência, conforme informou a instituição. Em cerca de quatro meses de duração, os jovens participam de oficinas que compõem os quatro pilares do projeto: Ser Pessoa, Ser Cidadão, Ser Digital e Ser Profissional.

Segundo o Senac RJ, na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na etapa seguinte, o foco são os direitos, deveres e o papel do indivíduo nas comunidades em que vivem. Ao concluir a última fase do programa, os jovens recebem 160 horas de qualificação profissional nas áreas de Gestão e Hospitalidade. Por fim, o aluno passa por 28 horas em empresas parceiras do Senac RJ, para vivenciar o cotidiano de trabalho.

Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável.