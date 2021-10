As Inscrições para o Programa de Trainees 2022 do Grupo SBF estão abertas e vão até o dia 13 de outubro - Reprodução

As Inscrições para o Programa de Trainees 2022 do Grupo SBF estão abertas e vão até o dia 13 de outubroReprodução

Publicado 07/10/2021 12:26

O Grupo SBF, detentor da Centauro, Fisia (distribuidora exclusiva da Nike no Brasil) e NWB (canais digitais Desimpedidos, Acelerados e Falcão 12, entre outros), lança o Programa de Trainees 2022. Com inscrições abertas até 13 de outubro, os interessados concorrerão a 10 vagas com salário de R$ 6.500,00 e benefícios como vale-refeição, plano de saúde, programas de bônus, desconto em produtos e auxílio-esporte (Gympass), entre outros.

Para participar da seleção, a única exigência é ter completado o ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso de bacharelado ou tecnólogo. Não é mandatório ter domínio de outro idioma e não há limite de faixa etária. "Estamos repetindo a fórmula que fez da edição de 2021 um verdadeiro sucesso: tornando o processo mais inclusivo. A ideia é atrair jovens talentosos, cheios de potencial e diversos, que nos ajudem nos múltiplos desafios de transformar a vida dos brasileiros por meio do esporte", disse Olivia Gryschek, vice-presidente de People do Grupo SBF.

As etapas do processo incluem: inscrição, testes de fit cultural, dinâmicas em grupo, e painéis com lideranças e o time executivo, até o início da jornada dos trainees do Grupo SBF, previsto para janeiro de 2022, em modelo de trabalho híbrido. Durante todo o programa, os escolhidos vão mergulhar no universo esportivo, conhecendo as marcas e produtos do Grupo, desenvolver um projeto de alta relevância para a empresa, com planos de estratégias em diversas áreas, além de terem mentorias e proximidade com as diversas lideranças da companhia. Tudo isso ao longo de 12 meses de um programa de desenvolvimento voltado para aceleração de competências de liderança e outras habilidades.

Os interessados podem se inscrever pelo site https://traineesbf.com.br/ até o dia 13 de outubro.