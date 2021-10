Programa de Trainee da BK Brasil ficará com as inscrições abertas até 21 deste mês - Reprodução/Pexels

Programa de Trainee da BK Brasil ficará com as inscrições abertas até 21 deste mêsReprodução/Pexels

Rio - A BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no país, iniciou a seleção para o Programa de Trainee 2022. Segundo a empresa, o programa, intitulado "Uma carreira de sucesso para você devorar", busca encontrar profissionais que desejam crescer em uma jornada de desenvolvimento, autonomia e criatividade, com o intuito de construir um plano de carreira dentro da companhia no Brasil.

Em parceria com a Cia. de Talentos, o programa ficará com as inscrições abertas até 21 deste mês no site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Traineebkepopeyes2022.

De acordo com a BK Brasil, os candidatos precisam ter um olhar voltado para inovações tecnológicas, além de graduação ou pós-graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, domínio do Pacote Office e disponibilidade para mudança. Todos os cursos são bem-vindos.

Desde o programa de 2020, a companhia promove o processo de escolha de candidatos às cegas, priorizando as habilidades técnicas e comportamentais de cada um. Esse ano, os participantes também irão passar por um modelo de seleção criativo, onde desenvolverão projetos de impacto para a sociedade e para a companhia ao longo da seleção, que ocorrerá totalmente de forma online.

"Estamos em busca de profissionais dispostos a abraçar nossos desafios, desde a participação em projetos à concepção de ideias. Queremos ser a porta de entrada para o desenvolvimento profissional e pessoal desses novos colaboradores. Não vamos nos ater aos currículos, e o processo de seleção às cegas é justamente para conseguirmos atrair talentos autênticos, independente da faculdade, especialização e línguas que possuam", conta Marcia Baena, Vice-Presidente de Gente & Gestão da BK Brasil.

As oportunidades possuem contrato de um ano e contam com os seguintes benefícios: plano de saúde e odontológico, incluindo dependentes; vale refeição; vale alimentação; vale transporte/fretado ou estacionamento; Gympass; seguro de vida; parceria com cursos e universidades; programas de qualidade de vida (Bem Gestar, Movimente-se e Dr. Aon); programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica e remuneração variável.