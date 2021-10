Startup tem vagas abertas para estagiários e desenvolvedores juniores e a seleção de candidatos será feita entre os que tiveram melhor desempenho no bootcamp - Reprodução de internet

Publicado 07/10/2021 12:51





Destinado a todos os níveis de desenvolvedores, o programa oferece formação com foco na linguagem JavaScript com React.Js e Node.JS, além de abordar ferramentas de banco de dados e integração na nuvem. São 95 horas de experiências educacionais gratuitas distribuídas entre cursos e desafios práticos de projetos e códigos para fortalecimento de portfólio. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, 08, pelo site



As mentorias ao vivo e exclusivas lideradas por profissionais da Eduzz são destaques do bootcamp. O objetivo das sessões consiste em compartilhar a dinâmica de trabalho da empresa através de situações reais vividas pela equipe de tecnologia e também promover um intenso networking entre os participantes.



"A Eduzz é uma startup que trabalha com alta tecnologia. É hoje umas das maiores plataformas de vendas online do país e está em busca desenvolvedores com perfil transformador para colaborar na criação de soluções e ferramentas de tecnologia que impulsionam o empreendedorismo digital", explicou a empresa.



Vagas abertas

A startup está com dezenas de vagas abertas para contratação de profissionais graduados no bootcamp. As oportunidades são para estagiários e dev's juniores em modelo de trabalho home office ou presencial em Sorocaba, São Paulo). Para os desenvolvedores que ingressam na startup, a evolução como profissional é diária e muito estimulante, como conta Vitor Maracajá, dev front-end na Eduzz há dois anos:



"A Eduzz proporcionou muitas oportunidades para evoluir como front-end. No entanto, na Eduzz, isso não é limitante. Aqui eu consigo aprender muito além de front-end, tenho liberdade para desenvolver minhas habilidades em áreas que tenho interesse além do meu cargo, e isso, somado ao dia a dia com pessoas incríveis, gera muito conhecimento e experiências maravilhosas de vida. Outro ponto importante é que não importa quem eu seja, estagiário ou sênior, sei que minha opinião sempre será ouvida", destaca Vitor.



Para a Digital Innovation One, maior ecossistema de educação em tecnologia da América Latina, a nova parceria fortalece o propósito de democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e promover o encontro de novos talentos com empresas inspiradoras e de forte impacto socioeconômico como a Eduzz.



"Seguimos com nosso objetivo de conectar pessoas talentosas a empresas inovadoras, e a Eduzz é mais uma parceria bem-sucedida. Por meio de experiências educacionais fantásticas e gratuitas, jovens profissionais serão capacitados e terão a oportunidade de iniciar suas jornadas em desenvolvimento e tecnologia em uma das startups inspiradoras do Brasil", afirma o CEO da DIO, Iglá Generoso.