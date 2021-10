Contratação será para vagas efetivas e temporárias - Reprodução

Publicado 10/10/2021 11:53 | Atualizado 10/10/2021 11:57

Com a chegada da Black Friday e as festas de final de ano, a expectativa é que o cenário das vagas de emprego seja movimentado. A estimativa da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) é de que mais de 565 mil postos sejam abertos no país, no último trimestre de 2021, o que representa um crescimento de 20% nessas vagas em relação ao mesmo período do ano passado. Aqueles que estiverem em busca de uma recolocação no Estado do Rio poderão aproveitar o feirão presencial da Comunidade Católica Gerando Vidas nesta semana. Ao todo, serão ofertadas 1.118 vagas temporárias e efetivas.

A ação vai acontecer na quarta, quinta e sexta-feira, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. É importante lembrar que para participar é preciso fazer uma inscrição prévia pela página da comunidade no facebook ( http://facebook.com.br/soucomunidadegerandovidas ). O agendamento é obrigatório e as vagas serão distribuídas somente entre aqueles que fizerem o cadastro.

Os postos de trabalho são para diversos níveis de escolaridade e área de atuação, como: auxiliar de limpeza e serviços gerais, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de operações, estoquista, repositor e auxiliar de embalagem. Segundo o fundador da comunidade, Paulo Vasconcelos, as vagas ofertadas são de contratação imediata, seja efetiva ou temporária.

"A grande maioria das vagas são para o setor de comércio e algumas para o setor de serviços, todas para contratação imediata. É importante ressaltar que é uma grande oportunidade para quem tá na busca imediata nesse momento difícil. Algumas vagas são para o período extra-natal, mas também tem muita vaga efetiva. Mas, mesmo sendo uma vaga temporária, é uma ótima chance do trabalhador mostrar o seu valor", reforçou.