Publicado 14/10/2021 16:54

Lançado há um mês pela Prefeitura do Rio, o Projeto Novos Rumos é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho e Renda, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRio) e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher. O objetivo é inserir mulheres em situação de violência doméstica no mercado de trabalho formal.

A segunda etapa do projeto conta com o apoio de sete empresas. A cerimônia para a assinatura do Termo de Compromisso, que garante a oferta de vagas de trabalho ao público-alvo, aconteceu nesta quinta-feira, 14, na Cidade das Artes. As empresas parceiras são: Abry Gastrobar, Bee Jobs, Grupo Carrefour, Casa & Vídeo, DASA - Diagnósticos da América, Hortifruti e Multi Service RH. As candidatas, encaminhadas pelo TJRio e Secretaria da Mulher, passarão por um curso de capacitação promovido pela Secretaria de Trabalho e Renda.

O projeto prevê a entrega de um selo de responsabilidade social para as empresas parceiras que alcançarem, no período de 12 meses, o número mínimo de contratações.

“Hoje damos um grande passo no enfrentamento à violência contra a mulher ao assinar o Termo de Compromisso com as empresas parceiras. Nossa missão aqui é oferecer uma ou mais alternativas, permitindo que essas mulheres saiam do ciclo de violência dentro do lar”, destaca o secretário de Trabalho e Renda, Sérgio Felippe.

“Este é um projeto de suma importância na luta contra a violência à mulher. Já indicamos mulheres acompanhadas nos equipamentos da Secretaria da Mulher para as vagas oferecidas, pois a conquista da autonomia financeira é um dos passos mais importantes no rompimento do ciclo de violência doméstica e familiar. Por isso, parabenizo às empresas parceiras e faço votos que mais e mais empresas se juntem a essa luta coletiva pela vida das mulheres”, reforça a secretária de Políticas de Promoção da Mulher, Joyce Trindade.

“A violência doméstica atinge milhares de pessoas independente da classe econômica. É uma violação aos direitos humanos. Precisamos dar condições para que essas mulheres possam romper o ciclo. O projeto traz uma perspectiva real de mudança por meio da autonomia financeira”, ressalta a juíza Dra. Elen de Freitas.

Também participaram do evento o deputado estadual Jorge Felippe Neto, a presidente da Riotur, Daniela Maia, a subsecretária de Programas e Ações Temáticas da Secretaria da Mulher, Lidiane de Paula, a coordenadora técnica da pasta para Enfrentamento à Violência, Danielle de Sousa, e a subprefeita de Jacarepaguá, Thalita Galhardo.