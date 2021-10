Cerca de 2.269 vagas de emprego estão disponíveis no estado do Rio - Reprodução/ Internet

Publicado 16/10/2021 14:28

Aqueles que ainda estão em busca de emprego, terão uma boa oportunidade para encontrar uma oportunidade essa semana. Cerca de 2.269 vagas de emprego trabalho estão disponíveis no Estado do Rio, sendo 1.089 postos temporários para extra-natal e 1.180 para contratação efetiva.

A Comunidade Católica Gerando Vidas vai realizar, na próxima semana, mais uma ação presencial de empregos. Desta vez, serão disponibilizadas 1.089 vagas temporárias no setor do varejo para início em novembro. As chances serão para os cargos de vendedor, promotor de cartões, operador de caixa, auxiliar de limpeza e estoquista.



Para participar da seleção, os interessados precisam se inscrever previamente pelo site www.portalemprego.com.br . Após fazerem o cadastro, os candidatos vão receber um e-mail com todas as informações necessárias, além do horário de agendamento.

"Nossas ações de empregos estão acontecendo de forma presencial, mas devido a pandemia é necessário que a inscrição, ou seja, a triagem inicial, seja realizada de forma online. Os candidatos selecionados recebem por email o encaminhamento para participar de nossas ações, com o devido agendamento, evitando assim as enormes filas e aglomerações", explicou o fundador da Comunidade, Paulo Vasconcelos, que complementou:

"Nas ações de empregos, estarão presentes a equipe de recursos humanos das empresas contratantes, que realizarão o processo seletivo na própria ação de empregos, ou seja, o candidato saberá na hora se foi aprovado e contratado. Para aqueles que estão necessitando urgente de uma oportunidade para trabalho, é uma ótima chance para ingressar no mercado, pois mesmo sendo uma oportunidade temporária para o período natalino, se o emprego tiver bom rendimento tem grandes chances em ser efetivado".

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista está com mais de 3.300 vagas de emprego abertas em todo país. No Estado do Rio, estão abertas 1.180 vagas distribuídas entre a Barra, São Gonçalo e Tijuca. Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos - entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

Os interessados e interessadas em atuar nas lojas, escritórios e centros de distribuição em funcionamento devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/ . Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

"Como medida de prevenção contra a covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil. A seleção online também oferece mais agilidade e permite que o candidato acompanhe a sua evolução na plataforma", reforçou a empresa.