Estado do Rio tem mais de 5,8 mil vagas de emprego disponíveisDivulgação/Sérgio Lima

Publicado 18/10/2021 11:35

Com a aproximação da Black Friday e também das tradicionais festas de finais de ano, a movimentação no mercado de trabalho já é notável. Para aqueles que estão em busca de uma vaga, tanto para extra natal, quanto para postos efetivos, a semana se inicia com boas oportunidades. Nessa semana, cerca de 5.893 vagas estão abertas em todo o estado do Rio, sendo 2.796 para estágios de nível médio e superior e 3.097 para empregos convencionais em diversas áreas.





A lista inclui auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de frente de caixa, eletricista, deposista (ajudante de carga e descarga), operador de câmara fria, repositor de mercadorias, atendente de lanchonete, cozinheiro, doméstica, motorista, carreteiro, frentista e outros.



Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), está encaminhando para mais 708 vagas. São oportunidades para diversos segmentos e níveis de escolaridade. Do total de vagas captadas, 158 são especificamente para trabalhadores com deficiência.A lista inclui auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de frente de caixa, eletricista, deposista (ajudante de carga e descarga), operador de câmara fria, repositor de mercadorias, atendente de lanchonete, cozinheiro, doméstica, motorista, carreteiro, frentista e outros.Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102) e no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997). Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas vai realizar, nesta semana, mais uma ação presencial de empregos. Desta vez, serão disponibilizadas 1.089 vagas temporárias no setor do varejo para início em novembro. As chances serão para os cargos de vendedor, promotor de cartões, operador de caixa, auxiliar de limpeza e estoquista.



Para participar da seleção, os interessados precisam se inscrever previamente pelo site www.portalemprego.com.br . Após fazerem o cadastro, os candidatos vão receber um e-mail com todas as informações necessárias, além do horário de agendamento.

"Nossas ações de empregos estão acontecendo de forma presencial, mas devido a pandemia é necessário que a inscrição, ou seja, a triagem inicial, seja realizada de forma online. Os candidatos selecionados recebem por email o encaminhamento para participar de nossas ações, com o devido agendamento, evitando assim as enormes filas e aglomerações", explicou o fundador da Comunidade, Paulo Vasconcelos.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista está com mais de 3.300 vagas de emprego abertas em todo país. No Estado do Rio, estão abertas 1.180 vagas distribuídas entre a Barra, São Gonçalo e Tijuca. Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos - entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.



Os interessados e interessadas em atuar nas lojas, escritórios e centros de distribuição em funcionamento devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/ . Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Luandre

Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 120 vagas para os cargos de auxiliar de recrutamento e seleção, auxiliar de operações, auxiliar de cozinha, auxiliar de vendas, auxiliar de atendimento, operador de centro de distribuição de Peças, vendedor e outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Vagas de estágio

CIEE





Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 2.636 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de 'estudante' e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.

