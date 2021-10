Entre janeiro e agosto deste ano, a cidade do Rio de Janeiro gerou 43,2 mil novos empregos formais - Divulgação/Prefeitura do Rio

Entre janeiro e agosto deste ano, a cidade do Rio de Janeiro gerou 43,2 mil novos empregos formaisDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 19/10/2021 15:55

Rio - Entre janeiro e agosto deste ano, a cidade do Rio de Janeiro gerou 43,2 mil novos empregos com carteira assinada, sendo 33% em agosto e mais de 80% nos últimos quatro meses, acompanhando o avanço da vacinação contra a covid-19 na capital. O setor de serviços é o que mais criou postos de trabalho: 33 mil. A título de comparação, no mesmo período do ano passado, foram 124,5 mil empregos a menos. Os dados são da quinta edição do Boletim Econômico do Rio, divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) nesta terça-feira, 19.



“A expectativa de um segundo semestre melhor para a economia está se concretizando. Com o avanço da vacinação, podemos voltar a pensar nos grandes eventos como Réveillon e Carnaval que vão aquecer ainda mais o mercado carioca", afirma o secretário Chicão Bulhões.



Os números retratam a retomada econômica da cidade, que ainda se recupera do forte baque causado pela pandemia. O Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), elaborado pela SMDEIS, cresceu 4,0% em julho, em comparação com o final de 2020. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IAE-Rio cresceu 7,2%.



Com a aceleração da vacinação, as perspectivas para a economia brasileira e carioca estão melhorando. Para o ano de 2021, estimativas preliminares da SMDEIS indicam que o PIB do Município do Rio de Janeiro deve crescer, em termos reais, 5,1%, após a forte queda de 2020, estimada em -5,7%.

A taxa de inflação no Rio nos últimos 12 meses terminados em agosto foi de 8,7%, se mantendo abaixo da taxa nacional (10,2%). A alta dos preços no Rio foi puxada principalmente pela alta de 15,0% na alimentação do domicílio e de 12,2% nos preços administrados (como gasolina, gás e energia elétrica).