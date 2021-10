Dia do Servidor Público é celebrado nesta quinta-feira (28) - Divulgação

Dia do Servidor Público é celebrado nesta quinta-feira (28)Divulgação

Publicado 27/10/2021 14:45 | Atualizado 27/10/2021 14:47

Rio - Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Cisco Networking Academy, oferecerá cinco cursos gratuitos autoinstrucionais e online de tecnologia para os servidores da Prefeitura do Rio.



Serão oferecidos os seguintes cursos: Introdução à Internet das Coisas (carga horária 20 horas),

Introdução à Cibersegurança (15 horas), Fundamentos em Cibersegurança (30 horas), NDG Linux Essentials (8 horas) e Conceitos Essenciais de Programação em Python (75 horas).



As inscrições poderão ser feitas pelos servidores no estande da SMCT, das 10h às 16h, no pátio do CASS. Ao final dos cursos os alunos recebem online seu certificado de conclusão.

A ação tem o objetivo de auxiliar os servidores a se adaptem às novas ferramentas tecnológicas, o que é fundamental nos dias de hoje.